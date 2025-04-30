Laboral
Les discrepàncies sobre l’actual conveni laboral a Reus Net divideixen la seva plantilla
UGT remarca els beneficis del conveni i CCOO i USOC creuen que no és bo pels treballadors
La plantilla de Reus Net queda dividida per discrepàncies pel que fa a l’actual conveni que va entrar en vigor enguany i que la falta d’acord va estar a punt de provocar una vaga per la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia l’any passat. Segons alguns treballadors consultats per Diari Més, que demanen mantenir l’anonimat, una part important de la plantilla estaria descontenta amb el nou conveni, el qual consideren un «conveni empresarial».
Un dels principals canvis que critiquen els treballadors descontents és la congelació de l’antiguitat a canvi de percebre 25.000 euros bruts en complir els deu anys. «La vida està molt cara per haver d’esperar deu anys a què et paguin l’antiguitat. Tot aquell treballador nou que comenci a l’empresa es veurà condemnat a cobrar el mínim durant deu anys», argumenten.
Per la seva banda, el president del comitè d’empresa i representant del sindicat majoritari, UGT, a Reus Net, Miguel Pérez, s’oposa a aquesta anàlisi i fa valdre que a la pràctica «no és una congelació de l’antiguitat», sinó un canvi de fórmula amb el qual el treballador percebrà més diners.
Concretament, Pérez defineix que al cap de deu anys percebran 25.000 euros, cinc anys després 25.000 euros més i, uns altres cinc anys després, 32.500 euros més. A més, assegura que aquells jubilats, incapacitats o acomiadats de manera improcedent rebrien la part proporcional.
Un altre punt amb el qual estan descontents alguns treballadors és amb els nous horaris: «Abans era un rotatiu entre sis grups. Aleshores, cada dia feia festa un grup. Ara només hi ha dos grups. Ens ho van vendre com a reconciliació familiar i no ha estat així». Per la seva banda, el representant d’UGT assegura que fins i tot els detractors estan contents amb el nou horari, ja que ara tenen un cap de setmana cada dues setmanes, mentre que abans només era un de cada cinc.
Finalment, un altre dels diversos punts de conflicte se centra en la pujada salarial del 2,5%, una de les principals dificultats durant les negociacions entre el comitè d’empresa i la UTE formada per Valoriza i Romero Polo. Miguel Pérez celebra que, finalment, hi hagués aquest augment, mentre que els treballadors disconformes assenyalen que hauria de ser segons l’IPC.
Davant d’aquesta situació, els descontents amb el nou conveni tenen el mal presagi que l’objectiu de l’empresa amb això és tenir «una plantilla low cost». «Ara començarem a veure més treballadors temporals i això va en perjudici dels treballadors i de la ciutat», sentencien.
Per un altre costat, Pérez recorda que s’han implementat altres millores com una paga no consolidable de 800 euros al gener o s’ha augmentat els dies d’assumptes propis de cinc a set. A més, també apunta que gràcies al nou conveni, aquells que decideixin jubilar-se de manera anticipada percebran 2.500 euros anuals fins a l’edat de jubilació i que l’empresa estarà obligada a acceptar qualsevol sol·licitud de jubilació parcial.
Desacord sindical
Davant d’aquest conflicte, UGT critica que els altres sindicats, CCOO i USOC, en cap moment van presentar una proposta alternativa després de signar el preacord. «Quan a la següent reunió CCOO i USOC es retiren del preacord, jo com a president del comitè em vaig aixecar i els vaig dir que si creien que podien millorar l’acord, endavant, que UGT signaria aquella nova proposta perquè, teòricament, hauria de ser millor. No van presentar cap mena de proposta a l’empresa», recorda Pérez.
Per la seva banda, segons el que expliquen CCOO i USOC, van signar el preacord perquè no havien tingut accés al document. En conèixer el contingut del nou conveni, tant CCOO com USOC es van mostrar contraris. Així i tot, el conveni va ser finalment aprovat amb el suport d’UGT.
«Podria haver sigut millor? Probablement, però era impossible negociar cap cèntim més», subratlla el representant sindical d’UGT. A més, posa èmfasi en el fet que va ser un treball «molt dur» i evitant anar a una vaga: «Hauria estat irresponsable haver anat finalment a vaga quan, de cop, vam tenir una oportunitat damunt la taula. En una vaga el treballador també perd».