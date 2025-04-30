Educació
La HackDipta reuneix 150 joves per fomentar la innovació a Reus
Els participants van haver de resoldre les problemàtiques plantejades per empreses
La Diputació de Tarragona va celebrar ahir la segona edició de la HackDipta al Centre d’Innovació i Formació Boca de la Mina, en què 150 joves van participar ideant solucions a diverses problemàtiques plantejades.
Els joves estudiants es van dividir en diversos grups en què cadascuna de les empreses participants, BASF, Maser Grup, Fruselva, T-Systems i Viamed, els van plantejar una problemàtica real que havien de resoldre. Cada empresa va escollir un finalista entre els que havien resolt el seu problema i, finalment, va donar lloc a un equip guanyador.
«Hem tingut una molt bona participació i és un molt bon programa que desenvolupem des de la Diputació. És necessari per fomentar el talent de casa nostra i l’emprenedoria, que és una eina de progrés social, de creació de llocs de treball i inversió», va reivindicar el diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Tarragona, Pere Granados.
«A nosaltres ens han plantejat el cas d’una dona que té un fill diabètic i havíem d’innovar per tal d’ajudar amb Aplicacions mòbils van ser algunes de les propostes dels participants aquesta persona», va explicar Pau Tarragó, alumne de Batxillerat de l’Escola Santa Teresa de Jesús de Tarragona i participant que, finalment, el seu grup ha estat el guanyador. «Ha estat tot molt dinàmic, hem hagut de treballar amb persones noves, intentant aportar idees, posar-ho en comú. Crec que aquest treball en equip és molt bo perquè un diu una cosa, connecta amb aquella idea que has tingut i surt bona feina», va afegir.
Miquel Martínez, també estudiant de Batxillerat a Santa Teresa de Jesús, vol estudiar ADE en un futur i va destacar que «mai ens havien plantejat exercicis tan complexos i treballar amb gent que no coneixes. Ha estat una experiència que ens aporta molt», va opinar Martínez. Finalment, entre els finalistes hi va haver tota mena d’idees, però les aplicacions mòbils van triomfar.
Per exemple, un grup va plantejar una app per oferir un control i assistència telemàtica per famílies amb un menor diabètic i un altre equip va dissenyar una aplicació amb intel·ligència artificial que ajudi la gent gran a utilitzar les noves tecnologies.
«Volem que el nostre talent es desenvolupi a casa nostra i es quedi. Tenim molts programes treballant en la nostra àrea de la Diputació de Tarragona per aconseguir que el talent es quedi i ajudi a progressar al territori i la qualitat de vida de les persones», va comentar Granados. A més, el diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Tarragona va elogiar la «molt bona feina feta per tots els participants» i va remarcar que eren una demostració «del talent que tenim al territori».