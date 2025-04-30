Cultura
La Festa de l’Arbre de Maig de Reus estrena el Ball del Saurí com a nou símbol
Es tracta d’una dansa que s’hauria interpretat a Reus, recopilada al ‘Costumari Català’ d’Amades
Reus viurà, els dies 9 i 10 del mes que demà entrarà, la setena Festa de l’Arbre de Maig. La proposta comptarà, en la seva setena edició, amb una novetat destacada: estrenarà el Ball del Saurí. El president de la Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus, Albert Salas, va detallar que un ball ha dut a terme les funcions d’amfitrió de les jornades i «ara hem pensat que ha de tenir un ball propi, com a símbol».
Joan Amades va incloure la peça al seu Costumari Català, on en recopila una partitura, una imatge dels vestits i la descripció dels personatges i la coreografia. «Vora del Camp de Tarragona si n’hi ha un arbre que borrona, quan l’arbre és verd l’ombreta és bona, quan l’arbre és verd, quan l’arbre és verd», diu la lletra, fent esment al territori i a l’element que protagonitza la celebració. A més, el filòleg Manuel Milà i Fontanals referencia que s’havia ballat a Reus. Està documentat per les festes de coronació d’Isabel II, al segle XIX.
Clara Piñol, balladora del Ball del Saurí, va detallar que Amades descrivia que, en la dansa, intervenien un diable, amb un fuet i una bufa a les mans, i un saurí, que emprava una forca de fusta d’avellaner. Els dos, acompanyats de vuit persones que empraven bastons. «Amades relaciona tot això amb un ritual agrari propi que ens motiva a recuperar la dansa», va reflexionar Piñol en la presentació de la iniciativa.
El vestuari ha anat a càrrec de Josep Maria Casas, del Barato. Casas va comentar que s’han buscat «colors propis que tothom pot veure al Camp de Tarragona i al Baix Camp», com són el verd i el marró. Els dansaires portaran un sac per collir avellanes i uns picarols foscos que representaran el fruit sec. El saurí afegirà a la seva indumentària unes garlandes creuades al pit amb fulles d’avellaner i el diable utilitzarà tons més granatosos. «Volem que visualment el vestuari expliqui el ball i representi els colors de la comarca», va expressar.
Per la seva banda, el compositor que ha adaptat la partitura ha estat Adrià Ortiz, qui va apuntar que la peça es divideix en dues parts: una semblant a una jota o un vals i una altra més animada, com una corranda. Entre els instruments que la interpretaran, hi haurà el flabiol, el tamborí i el sac de gemecs.
El regidor de Cultura, Daniel Recasens, va mostrar el seu agraïment a entitats com la Coordinadora de Danses Tradicionals que, amb la seva empenta, permeten que «el calendari de la ciutat es faci més gran, més fresc».
L’Arbre de Maig
La Festa de l’Arbre de Maig se celebrarà el 9 i el 10 de maig. Començarà divendres a les 19.30 hores, amb la cercavila de l’arbre des de l’Institut Escola Pi del Burgar fins a la plaça de la Patacada. Després de la plantada, Antoni Veciana pronunciarà el pregó. Al llarg de les dues jornades, tindran lloc l’estrena del Ball del Saurí, actuacions de glosa i cançó improvisada, un dinar popular, jocs tradicionals, un taller de jotes del País Valencià, una cercavila de danses convidades i un vespre i nit de ball.