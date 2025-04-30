Solidaritat
La FAVR organitza un gran recapte d’aliments en benefici de Càritas
Tindrà lloc entre el 5 i l'11 de maig i acabarà amb una festa
La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) ha organitzat un gran recapte d’aliments en favor de Càritas Interparroquial. La gran jornada de recollida tindrà lloc l’11 de maig, a partir de les 12 hores, al parc dels Lledoners (Zona 5), i s’acompanyarà d’un vermut popular, fideuada, el ball de gegants i actuacions musicals en directe, amb la presència d’un DJ.
Així mateix, els dies previs, entre el 5 i el 9 de maig, es podran anar a deixar els productes als locals socials i centres cívics de la ciutat, on es durà a terme una campanya informativa per poder arribar a més població. També hi haurà la possibilitat d’efectuar una aportació econòmica.
El president de la FAVR, Marcos Massó, detalla que, si bé aquestes iniciatives acostumen a dur-se a terme pels voltants de Nadal —l’entitat que agrupa gran nombre de les associacions veïnals de la ciutat intenta programar activitats de caràcter solidari cada any—, en aquesta ocasió es va pensar que «abans de l’estiu també aniria bé». «Volem ajudar i col·laborar amb la gent a qui no els arriba per comprar-ho», expressa Massó. L’objectiu és recollir aliments amb una llarga data de caducitat, com la llet o els macarrons, atès que «sempre van bé aquestes coses». Ajuda’ns a ajudar és el lema d’aquesta campanya solidària.