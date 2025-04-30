Municipal
Aigües de Reus repara el dipòsit d’aigua modernista dissenyat per l’arquitecte Caselles
Està previst que l’obra s’iniciï al llarg del mes de maig i tingui una durada d’un parell de mesos
Aigües de Reus acaba d’adjudicar les obres de reparació de l’interior de l’anomenat «dipòsit Vell» d’aigua de la ciutat, també conegut com «Dipòsit d’en Caselles», ja que va ser projectat per l’arquitecte Pere Caselles l’any 1929 i es tracta d’una obra modernista de gran valor patrimonial, que malgrat la seva antiguitat encara està en servei. Està previst que l’obra s’iniciï al llarg del mes de maig i tingui una durada d’un parell de mesos, sense afectacions al subministrament d’aigua de la ciutat.
Els treballs consisteixen en la reparació i conservació dels revestiments, tancaments i solera, tot prestant atenció als desperfectes que hi pugui haver, el tractament dels paraments i l’interior de les parets i la millora del drenatge, entre d’altres intervencions. Obres de manteniment d’aquest tipus es duen a terme periòdicament, atès que l’emmagatzematge d’aigua ocasiona un desgast continuat i desperfectes dels materials amb el pas del temps. Els treballs compten amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i han estat adjudicats a l’empresa Ras 21, SL, amb un pressupost de 298.464,53 euros (IVA exclòs).
Aquest dipòsit modernista té una capacitat de 12.000 metres cúbics, i forma part dels sistema de dipòsits d’aigua que garanteixen la continuïtat del subministrament i l’emmagatzematge necessari. Una xarxa que compta amb un total de nou dipòsits, distribuïts arreu del terme municipal, el més gran dels quals té una capacitat total de 20.000 metres cúbics.
«Rere el servei d’aigua i la garantia de subministrament les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, hi ha una feina continuada que, sovint, és molt invisible però que no es pot descuidar perquè dipòsits com aquest permeten assegurar que l’abastament de la ciutat no fallarà», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.
El dipòsit té un gran interès arquitectònic. El sostre està fet amb voltes de maó amb la tècnica constructiva autòctona anomenada «volta catalana». Totalment soterrat, és de planta rectangular i consta d’una quadrícula regular de pilars. El seu arquitecte, que va ser deixeble de Lluís Domènech i Muntaner, és una figura cabdal del modernisme a la ciutat de Reus, d’on va ser arquitecte municipal i on ha deixat edificis com ara el de l’actual biblioteca, l’antic Banc d’Espanya i les cases Punyed i Homdedéu, entre d’altres.