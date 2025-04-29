Societat
Reus es converteix en la capital floral amb una nova edició del Festival Roses
El certamen arribarà a la ciutat del 9 a l’11 de maig
La regidoria de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus ho té tot a punt per a una nova edició del Festival Roses de Reus, una iniciativa pensada com a festa d’homenatge a la rosa, l’emblema de la ciutat, que es farà del 9 a l’11 de maig. Roses de Reus coincideix amb el Concurs Exposició Nacional de Roses que organitza el Centre de Lectura de Reus amb l’objectiu d’unificar esforços per promocionar i posicionar Reus com a «Capital de la rosa».
Les decoracions estaran exposades des de divendres vinent, 9 de maig fins al diumenge dia 11 de maig. Ocuparan diferents façanes i espais de la ciutat: el Palau Bofarull, el Palau Municipal seu de l’Ajuntament de Reus (enguany tant en la façana com al vestíbul) i el Gaudí Centre. També i com a novetat d’enguany es col·locaran unes bosses gegants pel centre de la ciutat.
Des de l’organització es convida a tota la ciutadania i als visitants «a què gaudeixin de les diferents decoracions perquè segur que no se sentiran decebuts», va remarcar durant la presentació del festival Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat.
Activitats i novetats
Per tal de dinamitzar el festival, s’han preparat diverses activitats programades a les places del centre de la ciutat. A Gaudí Centre tindran lloc diversos tallers per a tots els públics durant el dissabte. El primer, La rosa més bonica, es repetirà a les 10 hores i a les 12 hores, i tindrà una durada d’una hora i mitja. En aquest els participants aprendran a fer roses de paper. A les 17 hores se celebrarà el taller Gaudí, natura en tela, on s’utilitzarà la roba per recrear l’emblemàtica flor. Els dies 10 i 11 de maig també es podrà descobrir el Vermut Rosé a l’Estació Enològica de Reus. Enguany, a més, s’incorpora a la iniciativa la Shopping Night, que arribarà amb diversos descomptes del comerç de Reus, acompanyat de la millor música durant totes les nits del festival.
La iniciativa del Festival és de la regidoria de Promoció de Ciutat, mitjançant la qual s’hi ha sumat la regidoria de Via Pública amb les seves brigades, i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la participació del Centre de Lectura, l’Escola d’Art i Disseny de Reus i l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus. També s’hi han sumat les entitats comercials de la ciutat.