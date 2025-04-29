Societat
L’Ajuntament posa en marxa la campanya ‘A Reus, qui més recicla, menys paga’
Qui faci ús de les deixalleries municipals podrà accedir a una reducció de fins al 20% a la taxa de la brossa
L’Ajuntament de Reus posa en marxa una nova campanya informativa sota el lema A Reus, qui més recicla, menys paga, amb l’objectiu de donar a conèixer la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries per a les persones que facin ús de les deixalleries municipals, tant fixa com mòbil.
La iniciativa, que forma part de les ordenances fiscals aprovades per al 2025, vol fomentar el reciclatge i la correcta gestió dels residus domèstics, premiant les bones pràctiques ambientals amb beneficis directes. Els subjectes passius de la taxa de la brossa que realitzin aportacions a la deixalleria podran accedir a una reducció de fins al 20% sobre la part fixa del rebut, amb un màxim de 20 euros anuals. D’acord amb aquest barem, aquells que realitzin de 4 a 6 aportacions anuals podran accedir a un 10% de bonificació; de 7 a 12 aportacions, un 15%; més de 12 aportacions, un 20% de bonificació.
Per accedir a la bonificació, cal ser titular del rebut de la taxa i identificar-se amb el DNI en el moment de fer les aportacions. Els usuaris podran consultar les seves aportacions i veure si tenen dret a la bonificació accedint a la Carpeta Ciutadana, dins dels apartats «Altres dades», «Aportacions Deixalleria» o «Bonificacions en taxa». Aquest 2025 ja s’ha produït un increment del 36% del nombre d’aportacions a les deixalleries. En 4 mesos de 2025 s’ha rebut una mitjana de 1.592 entrades. Mentre que la mitjana de l’any passat va ser de 1.173 entrades.