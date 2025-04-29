Diari Més

L’Ajuntament posa en marxa la campanya ‘A Reus, qui més recicla, menys paga’

Qui faci ús de les deixalleries municipals podrà accedir a una reducció de fins al 20% a la taxa de la brossa

Amb la campanya, l'Ajuntament vol fer un pas endavant en la cultura de separació de residus.

L’Ajuntament de Reus posa en marxa una nova campanya informativa sota el lema A Reus, qui més recicla, menys paga, amb l’objectiu de donar a conèixer la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries per a les persones que facin ús de les deixalleries municipals, tant fixa com mòbil. 

La iniciativa, que forma part de les ordenances fiscals aprovades per al 2025, vol fomentar el reciclatge i la correcta gestió dels residus domèstics, premiant les bones pràctiques ambientals amb beneficis directes. Els subjectes passius de la taxa de la brossa que realitzin aportacions a la deixalleria podran accedir a una reducció de fins al 20% sobre la part fixa del rebut, amb un màxim de 20 euros anuals. D’acord amb aquest barem, aquells que realitzin de 4 a 6 aportacions anuals podran accedir a un 10% de bonificació; de 7 a 12 aportacions, un 15%; més de 12 aportacions, un 20% de bonificació. 

Per accedir a la bonificació, cal ser titular del rebut de la taxa i identificar-se amb el DNI en el moment de fer les aportacions. Els usuaris podran consultar les seves aportacions i veure si tenen dret a la bonificació accedint a la Carpeta Ciutadana, dins dels apartats «Altres dades», «Aportacions Deixalleria» o «Bonificacions en taxa». Aquest 2025 ja s’ha produït un increment del 36% del nombre d’aportacions a les deixalleries. En 4 mesos de 2025 s’ha rebut una mitjana de 1.592 entrades. Mentre que la mitjana de l’any passat va ser de 1.173 entrades.

