La tercera fase del Reus Espais Vius s’activa per revitalitzar i cohesionar el barri Santa Teresa
Arrenca la campanya de dinamització ‘Carrers d’ahir, espais d’avui’ per ocupar els locals buits
La tercera fase del Reus Espais Vius ja està activa per revitalitzar els teixits empresarial, comercial i comunitari de l’antic barri de Santa Teresa. L’Ajuntament de Reus va inaugurar dissabte la campanya de dinamització Carrers d’ahir, espais d’avui, amb què pretén donar a conèixer als emprenedors la disponibilitat de locals buits a la zona i, alhora, reforçar «la idea de cohesió» entre botiguers i veïnat.
«Un dels èxits del projecte és el fet de crear una identitat; que malgrat que siguin negocis diversos, se sentin identificats amb el lloc on estan», detalla el regidor d’Empresa i Ocupació, Òscar Subirats. De fet, l’edil subratlla que, de l’acte institucional del dissabte, s’endú l’oportunitat d’haver «posat els diferents propietaris de locals i veïns del barri junts en un espai».
L’àmbit d’actuació de la tercera temporada del programa abasta les illes compreses entre el carrer de Sant Joan i l’avinguda de Prat de la Riba. En concret, posa el focus en els carrers de Santa Teresa, de Sant Elies, dels Recs, de Gras i Elias, de la Lleona i de Boule, així com en les Galeries Quer, un entorn on s’han detectat 71 locals no ocupats i hàbils per generar-hi una nova activitat econòmica.
En aquests moments, més d’una vintena dels baixos ja han mostrat interès a unir-se a la iniciativa. Subirats comenta que Santa Teresa és un barri amb «identitat pròpia» i que, si bé està molt a prop del nucli històric, «la realitat del centre és molt diferent», de forma que s’han de plantejar les seves necessitats amb un punt de vista distintiu.
Les activitats de dinamització s’allargaran durant maig, amb una exposició de memòria històrica i una festa de cloenda amb què es farà balanç i que, en el fons, «pretén ser una jornada de reconeixement al barri com a espai viu i resilient i amb alguna sorpresa vinculada al record de la seva festa popular».
Mitjançant el Reus Espais Vius, l’Ajuntament contacta amb els propietaris dels locals buits i amb els emprenedors que tenen una idea de negoci, a qui s’assessora per analitzar-ne la viabilitat i perquè pugui «aterrar-la a la realitat».
Així mateix, ha convocat una línia d’ajuts amb què cobrirà fins al 50% de la inversió necessària per obrir el nou establiment, amb un topall de 20.000 euros, sempre que la despesa mínima hagi estat de 4.000 euros i hi hagi un compromís «amb el triple impacte —social, mediambiental i econòmic—». La partida reservada és de 279.000 euros.