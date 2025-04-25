Mobilitat
La ZBE s’implantarà a Reus al desembre amb sancions als vehicles de no residents sense distintiu
No afectarà els vehicles de reusencs amb etiqueta B o sense distintiu fins a finals del 2027
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) s’implantarà de manera efectiva a Reus a partir de l’1 de desembre del 2025. Des d’aquesta data, ja s’aplicaran les sancions contemplades per infringir les restriccions d’accés als vehicles contaminants, si bé, durant els primers dos anys, només afectaran les persones no residents a Reus o que no hi paguen l’impost de circulació. Això implica un avançament respecte del calendari que s’havia anunciat inicialment, que no preveia cap mena de multa fins al juliol del 2026.
Abans de l’activació de les restriccions, s’ha programat una fase 1 (de l’1 d’octubre al 30 de novembre del 2025) per informar de la nova normativa els titulars i conductors dels automòbils més contaminants de fora vila, per garantir-los un període d’adaptació i perquè puguin acollir-se a algunes de les excepcions i moratòries, en cas que s’adeqüin als requisits contemplats.
El 31 de desembre del 2027 serà quan arrencarà la fase definitiva de l’entrada en vigor de la ZBE, amb l’ampliació de les restriccions als vehicles amb l’etiqueta mediambiental B o sense distintiu de residents a Reus. El ple de l’Ajuntament aprovarà avui definitivament l’ordenança sobre la creació i la gestió de la ZBE i de la resta de documents relacionats, que regula el calendari, les restriccions i el règim d’exempcions.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, recorda que la implantació de la ZBE «és un mandat legal que estem obligats a complir com a ciutat de més de 50.000 habitants» i que els objectius són «la protecció de la salut i la lluita contra el canvi climàtic». «Amb tot, volem enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania perquè ens hem esforçat a planificar una intensa campanya de comunicació i informació per donar a conèixer els canvis, i perquè l’adaptació sigui al més progressiva possible».
Cal recordar que es podran demanar autoritzacions per accedir a la ZBE per a vehicles afectats per les restriccions que compleixin supòsits com estar destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda o pertànyer a ciutadans amb rendes baixes.