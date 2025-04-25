Societat
Villablanca incorpora eines sensorials per millorar el benestar de menors amb discapacitat
A través de l'estimulació sensorial es busca propiciar la comunicació amb usuaris d'alta complexitat conductual
El centre Villablanca de Reus ha incorporat dues noves eines terapèutiques per a menors d'edat amb discapacitat intel·lectual. Concretament, es tracta d'un carro multisensorial i un puf propioceptiu amb què es busca propiciar la comunicació i la relaxació d'usuaris de la residència Àtria que presenten una alta complexitat a nivell conductual. «No ens podem conformar amb les intervencions conductuals de sempre, hem d'anar a buscar altres eines per generar vincles», ha assenyalat Àngels Ortega, directora assistencial de Villablanca. La particularitat d'aquests dos elements és que són mòbils, de manera que es poden adaptar a les necessitats de l'usuari i no a la inversa. Així, es pot traslladar el carro o el puf al punt on es trobi l'infant.
Fa anys que el centre Villablanca treballa amb propostes sensorials i en aquesta ocasió, l'aposta per les noves eines s'ha fet pensant en els menors d'edat que viuen a la residència Àtria. L'equipament, amb una dotzena d'usuaris, porta en funcionament set anys. En un context en què els infants que atenen tenen una major complexitat conductual, la directora assistencial de Villablanca Àngels Ortega ha assenyalat la necessitat de buscar alternatives a les intervencions conductuals que s'han implantat fins al moment. Amb aquest escenari, han buscat altres eines per generar vincles amb les persones.
D'una banda el puf procioceptiu o «puf que abraça» és un seient tou ple de boles amb pes que estimulen el sistema sensorial i que proporcionen una «abraçada profunda» a qui hi seu. «Molts infants que atenem tenen un problema de propiocepció, tenen alterat el seu esquema corporal i no saben on tenen els límits del seu propi cos. Amb aquesta abraçada profunda fa que puguin sentir-lo i integrar-lo millor», ha explicat Guruzne Urquidi, fisioterapeuta d'Àtria.
De l'altra, el carro multisensorial proposa estimulació visual, auditiva, olfactiva i del tacte amb diferents elements com projectors, miralls, un aparell d'aromateràpia i un de música. El que diferencia aquesta eina de la resta és el fet que sigui mòbil, de manera que es pot traslladar on sigui requerida a la residència. «La idea que el nen vagi a la sala multisensorial de vegades es converteix en una dificultat increïble. Amb aquest carro, apropem el món sensorial a la persona, al seu espai, al menjador, a la dutxa si és necessari», ha detallat Ortega.
Tot plegat, amb l'objectiu de propiciar no només la comunicació entre els usuaris i el seu entorn, sinó també la regulació dels nivells d'activació, la recuperació de la calma i l'aprenentatge en l'àmbit de l'autoregulació. El centre ha comptat amb el suport econòmic de la Fundació la Caixa per adquirir el nou equipament, amb un cost d'uns 6.000 euros.