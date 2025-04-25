Hisenda
Reus invertirà 1,46 MEUR per millorar equipaments
Són el romanent del pressupost municipal del 2024
L’Ajuntament de Reus va liquidar el pressupost del 2024 amb un romanent de tresoreria de lliure disposició d’1,46 milions d’euros. En el ple d’avui, s’aprovarà destinar els diners a l’amortització del deute, tal com es preveu per normativa, així com la modificació de crèdits per destinar el mateix import a polítiques destinades, majoritàriament, a millorar els equipaments culturals, cívics, educatius i esportius i a impulsar la mobilitat sostenible.
La partida més destacada anirà adreçada al projecte de rehabilitació del Centre Catòlic. S’hi destinaran 360.000 euros addicionals per tal de donar continuïtat a la iniciativa que pretén convertir-lo en un espai d’arts escèniques i que no només se centri en la interpretació, sinó també en la producció, l’assaig i la formació. També serà casa de l’associació Bravium Teatre.
La segona porció més gran del pastís anirà dedicada a cobrir les necessitats detectades de reposició i adequació de les onze instal·lacions esportives que gestiona Reus Esport i Lleure, amb l’objectiu d’actualitzar-les perquè estiguin en el millor estat possible.
150.000 euros es destinaran a millores i el manteniment de les escoles municipals i 150.000 euros més seran per a posar al dia les instal·lacions dels centres cívics. A més, s’ha reservat una partida per a finançar el concurs d’idees per renovar el Gaudí Centre i una altra per al projecte d’adequació de l’edifici històric del Vapor Vell, per convertir-lo en la futura Escola dels Oficis, que ja ha iniciat la primera fase d’obres, consistent en la consolidació de l’immoble per garantir-ne l’estabilitat i evitar que avanci el seu deteriorament. També s’actuarà en els carregadors elèctrics i els camins.
L’Ajuntament va tancar el pressupost del 2024 amb un superàvit de 6.997.191,01 euros, dels quals 5.541.225,47 euros estan afectats per compromisos que tenen continuïtat enguany, amb la qual cosa el romanent es va quedar en 1.455.965,54 euros. Amb la liquidació dels comptes, es va certificar que el percentatge d’execució de la despesa corrent és del 97%; el període mitjà de pagament als proveïdors, de nou dies; la ràtio d’endeutament, del 59,64%; i el deute, de 116 milions d’euros.