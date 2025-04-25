Societat
Part del veïnat de l’Alt de Sant Josep de Reus, crític amb el pàrquing alternatiu
Les obres, en el marc de la reforma del carrer Ample, obligaran el veïnat a aparcar a la Fira
Veïns del carrer Alt de Sant Josep critiquen que l’Ajuntament de Reus no s’ha obert a negociar una solució sobre el fet que durant un mes i mig el pas quedarà tallat amb motiu de les obres del carrer Ample i els residents no podran fer ús dels tres pàrquings privats del vial.
Aquests tres pàrquings sumen un total de 203 places i des de l’Ajuntament se’ls ha ofert un abonament temporal que els permetrà estacionar els seus vehicles particulars a la planta -3 de l’aparcament de la Fira Centre Comercial.
«El pàrquing és fosc, sense cobertura mòbil ni accés restringit només per a usuaris i queda lluny. Si hem de descarregar les compres o tornar caminant a la nit no m’hi atreveixo», explica Lídia Guitart, una de les veïnes indignades per la decisió.
A més, la primera crítica per part dels veïns afectats és que no se’ls hagués avisat amb més antelació: «Al mes de febrer l’Ajuntament va fer una reunió amb els veïns del carrer Ample i, tot i saber aleshores que també es veurà afectat pocs mesos més tard el nostre carrer, no se’ns va informar fins al 10 d’abril».
Un marge que consideren molt curt tenint en compte que aquest diumenge 27 d’abril se’ls obliga a abandonar els aparcaments, ja que el dilluns 28 començarà el tall. Segons defensa Guitart, l’opció idònia seria que l’Ajuntament de Reus els oferís aparcar al pàrquing de la plaça de la Llibertat, més a prop de la zona: «Seria el més normal, és un aparcament gran i que queda molt més a la vora. Com ho farem per anar a comprar?».
Resposta de l’Ajuntament
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Reus explica que en l’actualitat no es donen abonaments al pàrquing soterrani de la plaça de la Llibertat perquè queden poques places lliures i la resta es fan servir per rotació. «És la solució que s’ha trobat tècnicament més idònia per no col·lapsar la xarxa d’aparcaments», afirmen fonts del consistori consultades per Diari Més sobre haver escollit el pàrquing de la Fira Centre Comercial.
Per un altre costat, fonts municipals també comenten que pels casos d’usuaris amb mobilitat reduïda se’ls habilitarà un abonament temporal a l’aparcament de Sant Ferran, de tan sols 80 places per a turismes, però més proper. No obstant això, aquesta resposta no convenç els veïns que es mostren escèptics: «No creiem que sigui impossible que per aquest mes i mig ens puguin ubicar a la plaça de la Llibertat, no està sempre ple».
Si més no, el que més indigna als veïns és que no hi hagi hagut «cap resposta a les nostres peticions». «Ens hem intentat posar en contacte amb l’Ajuntament aquestes setmanes i no hi ha hagut resposta, és el que més ens molesta. Perquè ho podríem haver parlat i, potser, trobar una solució en un punt mitjà, com deixar un cotxe per família a la Llibertat i la resta a la Fira», proposa Guitart.
En aquest sentit, els veïns exigeixen que se’ls ofereixi un «tracte just» i «el respecte que mereixem en tant que contribuents i veïns de la ciutat de Reus i puguem aparcar al costat de casa mentre durin les obres».