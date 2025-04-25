Successos
Mor un home en caure d’un segon pis mentre treballava en una empresa del polígon de Reus
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa
Un home ha mort en precipitar-se d’un segon pis mentre treballava en una empresa de Reus ubicada al polígon Agroreus. Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís aquest dijous a la tarda, al voltant de les 17.10 hores, de l’incident.
Segons les primeres investigacions, l’individu, de 51 anys, hauria caigut des del segon pis, a una alçada d’uns cinc metres, mentre es trobava movent mobiliari. Quan van arribar al lloc dels fets les patrulles i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el van atendre, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments establerts.