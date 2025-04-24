Sant Jordi
La rosa de Reus, vermella
La plaça Mercadal es va tornar a omplir amb les parades de les llibreries de la ciutat
Saps que és Sant Jordi quan, miris a on sigui que miris, veus gent amb una rosa a la mà. El moviment intens habitual pels carrers del centre de Reus es va intensificar un cop més durant aquesta jornada en què tothom tenia encomanada la missió d’aconseguir una rosa per regalar a la seva xicota, mare o germana. Tot i que, els xicots, pares o germans tampoc la rebutjarem. A la vegada, es va repetir la tònica dels darrers anys en què algunes persones sembla que les col·leccionin, sumant fins a cinc o sis roses, majoritàriament vermelles com diu la tradició. Per sort pels negocis que van sortir al carrer el cel estava totalment net, sense núvols a l’horitzó que fessin perillar la jornada de feina, però castigant als vianants amb una xafogor més pròpia dels mesos de maig i juny.
Però la rosa vermella, tot i ser l’emblema de Reus també, no és l’únic protagonista de la diada de Sant Jordi. Un cop més la plaça Mercadal va esdevenir el centre neuràlgic de la festa amb les parades de venda de llibres de les principals llibreries de la ciutat com Galatea, Gaudí, Abacus o la recentment aterrada Casa del Llibre. La gent s’amuntegava al voltant de les parades, donant tombs mentre es molestaven els uns amb els altres. Al centre, piles de llibres que lluïen portades de tota mena. Entre aquests, destacaven especialment les tonalitats llampants i amb dibuixos cridaners dels contes infantils, que contrastava radicalment amb els colors freds i serens de les novel·les adultes.
Però aquesta situació no es limitava tan sols a les parades, sinó també als mateixos establiments de les llibreries que es mantenien obertes al públic. Els clients entraven, generant colls d’ampolla a les entrades i provocant llargues cues a la caixa, mentre el personal anava amunt i avall sense descans per satisfer les constants demandes literàries de la gent. I per acabar de celebrar la festa, durant la tarda el SuperaDrac, la Víbria, el Drac i els Xiquets de Reus es van sumar per posar la cirereta del pastís a una jornada cultural.