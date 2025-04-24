Cultura
La Gala Drag creix per a la tercera edició: hi haurà dues semifinals abans de coronar la reina a Reus
Seran a Mont-roig i a Salou per crear «més llocs on les ‘drags’ es puguin donar a conèixer»
Reus escalfa motors per viure la tercera edició de la seva Gala Drag. Tindrà lloc el diumenge 25 de maig, a les vuit del vespre, però serà, només, el clímax d’un certamen que ja s’està fent gran. La jornada anirà precedida per dues semifinals, que se celebraran els divendres 9 i 16 de maig, a Mont-roig del Camp i a Salou, i que comptaran cadascuna amb sis participants. Tres finalistes de cada prova es classificaran per a la gran conclusió de la Palma, on es coronarà la nova reina.
Misericòrdia Àvila, copresidenta d’H2O, el col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona, entitat organitzadora de les vetllades, detalla que l’expansió respon a la voluntat de crear «una mica més de carrera» per a les drags i oferir-los llocs «on es puguin donar a conèixer».
«La finalitat de les gales en general és donar visibilitat i, com més, millor; si aquesta és continuada, si pots seguir el seu recorregut i veure-les en altres entorns, millor encara», remarca Àvila. Per tot plegat, es prioritza el talent del territori, si bé no s’exclouen perfils externs perquè «les plataformes que tenen són molt reduïdes».
La proposta del 2024 va destacar per avantposar l’espectacle i la cohesió a la competitivitat, així com pel compromís de retribuir les actuacions. Àvila subratlla que «continuem en aquesta dinàmica perquè creiem que és la solució correcta». «És un treball el que estan fent i, a més de donar-los visibilitat, volem validar el seu esforç», afirma.
En aquest context, s’està plantejant organitzar activitats per fomentar la unió i la sensació d’equip entre les drags. «Alguna cosa volem fer, perquè l’any passat les va ajudar molt a conèixer-se entre elles, fer pinya, fer comunitat», valora la copresidenta. El jurat per a la gran final estarà compost per professionals de disciplines que involucrin el drag, com la dansa o la interpretació.
Centenars espectadors es van congregar a la Palma per ser testimonis directes de les anteriors edicions de la Gala Drag i l’organització espera repetir l’èxit i que l’interès arribi, també, a les semifinals. David Fornieles, copresident d’H2O, expressa que el fet que la població s’hi bolqui «és important per a nosaltres, però sobretot per a les participants, que veuen que la seva feina es valora».
Àvila comenta que la gala ja s’ha convertit en un «esdeveniment molt important» de l’entitat. «Poder crear aquesta mena d’esdeveniments i, a més, que siguin tres gales, no només una, i que siguin al territori, és una passada», afegeix.
Dues reines
La primera edició de la Gala Drag de Reus va veure la coronació de Frida la Ter. De Reus, va oferir una íntima i reivindicativa actuació l’any passat a la Palma i, tal com va revelar ella mateixa el passat dissabte, en el marc de la primera Botox Party a Tarragona, tornarà a ser present en la tercera ocasió.
En declaracions a Diari Més l’abril del 2024, La Ter reconeixia que encara hi havia «molt de camí» a recórrer. L’última Gala Drag de Reus va viure la coronació de la jove Maya Fox, que, amb només 16 anys, va captivar el públic i el jurat amb una actuació no apta per als aprensius.