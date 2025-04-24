Educació
Els demandants en 1a opció per Medicina creixen fins als 745 davant les poc més de 100 places
Les dones continuen sent majoria entre els sol·licitants per cursar el grau a la URV
La demanda per cursar el Grau de Medicina a la Universitat Rovira i Virgili (URV) continua en ascens i es posiciona en el seu punt més elevat en els darrers anys amb 745 sol·licituds com a primera opció en l’actual curs 2024-2025. Aquesta dada suposa que la ràtio de demanda com a primera opció respecte a l’oferta va ser de 5,73 al només haver-hi poc més d’un centenar de places.
L’increment més gran va ser entre el curs 2019-2020, en què es van registrar 532 demandes com a primera opció, i el 2020-2021, en què les demandes van créixer fins als 715. A partir d’aquí es va estabilitzar amb una lleugera tendència a l’alça; amb 656 el 2021-2022, 732 el 2022-2023 i 645 el 2023-2024.
Pel que fa als demandants en primera opció del 24-25, dels 745 més de la meitat eren graduats en Batxillerat, amb 499. D’aquests, 382 eren dones i 117 homes. La resta eren llicenciats, persones de Cicles de Grau Superior o que accedien amb la prova d’accés per a majors de 25 anys.
Concretament, pel que fa als majors de 25 anys van sol·licitar entrar un total d’11 persones, 6 dones i 5 homes. No obstant això, els demandants pel cicle en el seu total són molts més, ja que el total de demandes va ser de 2.618. Concretament, en segona opció van seleccionar aquesta carrera 360 persones, en tercera opció 261 i més enllà de la tercera opció 1.252. En tots els casos, la quantitat de dones demandants és superior als homes.
Instal·lacions insuficients
Una situació que en certa manera podria ser considerada d’èxit per la quantitat d’interessats a accedir al Grau de Medicina, però que no fa més que ploure sobre mullat. Aquest mes de maig començaran unes obres de reforma a la Facultat de Medicina, situada al carrer de Sant Llorenç, coincidint amb la finalització de les classes.
Aquesta actuació, amb un pressupost total de 329.289,02 euros, té com a objectiu guanyar en eficiència i aprofitar millor un espai que s’ha quedat petit i massa lluny de l’hospital. Per aquest motiu, des de la URV es continua exigint que es desencalli la problemàtica del finançament per construir una nova Facultat de Medicina que estigui ubicada al costat de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
«Més enllà que les actuals instal·lacions s’hagin quedat petites i ens limitin, una facultat de medicina ha d’estar al costat de l’hospital. Allí és on hi ha els metges i els malalts, és el model que funciona», va afirmar la degana de la Facultat de Medicina de la URV, Fàtima Sabench. Malgrat tot, es desconeix quan aquesta desitjada obra podria arribar.