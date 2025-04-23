Circ
Surten a la venda les entrades de Trapezi 2025
Del 14 al 18 de maig, la ciutat acollirà les millors propostes de circ contemporani
Aquest dimecres, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Trapezi Reus, la Fira del Circ de Catalunya, posa a la venda les entrades dels espectacles de la seva 29a edició.
Del 14 al 18 de maig, la màgia tornarà a envair Reus amb una programació vibrant que reunirà, un any més, les millors propostes de circ contemporani de la mà de companyies de renom tant internacionals com nacionals.
Enguany, la nova edició oferirà una programació per a tots els públics, formada per més de seixanta representacions, que mostrarà els diversos formats i disciplines de circ tractant temes de gran actualitat i rellevància social, com la migració, la qüestió del gènere, les xarxes socials o la salut mental.
En aquesta edició hi haurà un equilibri entre grans caps de cartell internacionals com la Cie Bêtes de Foire, Cirque Pardi o Les filles du Renard Pâle; amb propostes joves i locals com Carpe Diem, Nueveuno i Puntocero. A més, la Fira també comptarà amb referents sèniors del circ català que acumulen una gran trajectòria com Pepa Plana, que estrenarà al Teatre Fortuny el seu nou espectacle A cada Pas, un xou on justament recuperarà alguns dels moments icònics dels seus 30 anys de carrera.
També s’hi incorpora una nova sala, el Teatre Santa Llúcia, que, juntament amb les carpes del Parc de Sant Jordi i del Parc de la Festa, i els teatres Bartrina i el Fortuny, de gran format, consoliden Trapezi com a un dels principals referents del circ al sud d’Europa.
Les entrades per als diferents espectacles es podran adquirir a través de la web oficial de la Fira. També es poden comprar físicament a les taquilles dels teatres Fortuny i Bartrina, i, a partir del 14 de maig, a la Taquilla Trapezi de Cal Massó.
Tots els espectacles compten amb preus populars, que oscil·len entre els 3 € i els 8 €.