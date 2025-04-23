Societat
El Saló de la Moto tornarà a Reus els dies 25, 26 i 27 d’abril amb múltiples marques en exposició
La jove pilot tarragonina Paola Ramos serà l’encarregada d’inaugurar l’esdeveniment
Les instal·lacions de firaReus Events acolliran un any més el Saló de la Moto que oferirà una gran varietat de vehicles els dies 25, 26 i 27 d’abril. Aquesta 17a edició tornarà a ser el punt de trobada pels aficionats de les dues rodes on es mostraran les últimes novetats del sector en un espai de 7.000 metres quadrats d’exposició, amb entrada gratuïta.
El saló comptarà com és habitual amb la participació de concessionaris oficials i una cinquantena de marques representades com Honda, Suzuki, BMW, Kawasaki, KTM o Kymco que oferiran tota mena de motocicletes. A més, també hi haurà un espai de venda de motos d’ocasió, complements per a motocicletes i una zona exterior on provar els vehicles.
Pel que fa a les activitats, la fira oferirà un circuit d’educació viària infantil i el programa Formació 3.0, que constarà de sessions gratuïtes adreçades a motoristes que vulguin millorar la seva tècnica, ambdues activitats a càrrec de Tècniques de Conducció i Control. El programa d’activitats també contempla la parada del Triumph Demo Tour al Saló de la Moto, un espai per provar les darreres novetats dels models de la marca Triumph que requereixen inscripció prèvia. A més, també hi ha prevista una concentració de més d’una seixantena d’exemplars de l’icònic model Goldwing d’Honda el diumenge 27 d’abril a les 10.30 hores.
Motociclisme femení
La inauguració del Saló tindrà lloc el divendres 25 d’abril a partir de les 17.30 hores en el recinte firal de firaReus Events i anirà a càrrec de Paola Ramos, jove pilot tarragonina de motociclisme. Ramos acumula una important trajectòria professional en el món del motociclisme femení i ha estat subcampiona del Campionat de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM) categoria 140 cc l’any 2018 i subcampiona nacional del Campionat Interautonòmic de Velocitat (CIV) en la categoria Moto 5 250 cc l’any 2019. Enguany, la pilot tarragonina participa en la Yamaha R7 Cup de motociclisme i en la primera cita de la temporada va aconseguir el seu primer podi amb una tercera posició.
Actualment, Paola Ramos està en procés de cerca de patrocinadors per professionalitzar, encara més, la seva carrera com a pilot i el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, ho ha fet valdre: «Tenim la voluntat de donar veu a joves esportistes del territori, amb talent i projecció de futur, com la Paola Ramos. Volem que aquesta edició del Saló de la Moto serveixi per donar visibilitat a aquests joves pilots».