Sant Jordi
Reus s'omple de llibres, roses i actes culturals per la Diada de Sant Jordi
La ciutat compta amb 80 parades repartides en diferents punts
Reus s'ha omplert un any més de llibres, roses i actes culturals per celebrar la Diada de Sant Jordi 2025. La plaça del Mercadal, la plaça de Prim, el raval de Santa Anna, la plaça del Castell, el carrer de la Mar, el Fossar Vell, la plaça del Teatre i la plaça de Sant Pere són els espais principals on s'han repartit enguany les 80 parades que hi han participat entre llibreries, floristeries i entitats.
L'ambient de la Diada s'ha viscut des de primera hora del matí amb la visita de nombrosos grups dels centres educatius de la ciutat que s'han barrejat entre el públic. Activitats de tot tipus s'han anat repartint durant tota la jornada a la plaça, amb un protagonisme destacat pels autors locals que signen les seves novetats.
Les sardanes, que s'han fet al matí com a novetat d'enguany, han obert també les activitats culturals paral·leles que hi ha durant tota la jornada, amb nombroses activitats de contacontes, presentacions de llibres, i actuacions tradicionals, entre les quals destaquen els castells dels Xiquets de Reus, i les actuacions del Drac de Reus, el Drac Petit i la Víbria de Reus. Enguany també han fet cercavila el Superdrac i la geganta Arlet.
A la parada de l'ajuntament es poden consultar totes les darreres publicacions dels autors i autores locals. Durant tot el dia s'hi podrà trobar el punt de llibre que editen les Biblioteques Municipals amb les darreres obres publicades.