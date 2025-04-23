Via Pública
Reus inicia nous tractaments per disminuir les plagues a l’arbrat i a la via pública
Els tractaments fitosanitaris es duran a terme a partir d'aquesta setmana
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Via Pública, començarà a portar a terme en els pròxims dies diferents tractaments fitosanitaris per tal de disminuir les plagues i les afectacions que aquestes tenen a l'arbrat i a la via pública.
Aquests tractaments apliquen criteris de sostenibilitat, eficiència i respecte pel medi ambient i segueixen els principis de la gestió integrada de plagues, donant prioritat al control biològic per minimitzar l’ús de productes químics.
El servei municipal de Parcs i Jardins aplica aquest enfocament en la planificació dels tractaments anuals, amb l’objectiu de protegir la salut de l’arbrat i, alhora, garantir la seguretat de les persones i el respecte per la biodiversitat urbana.
Els tractaments que es portaran a terme inclouen: el control de la processionària del pi; tractaments contra el morrut roig de les palmeres; la prevenció de fongs del gènere Phytophthora; i el control biològic d’altres plagues.
Aquests tractaments s’apliquen amb una planificació estacional que té en compte el cicle vital de cada plaga i les condicions climàtiques. A més, l’Ajuntament fa un seguiment continuat de l’estat fitosanitari de l’arbrat per actuar de forma preventiva i optimitzar els recursos.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos afirma que «aquests tractaments formen part del nostre compromís per fer una ciutat més verda, saludable i resilient davant els reptes del canvi climàtic. Treballem per mantenir la salut de la vegetació urbana i protegir la biodiversitat per tal que la nostra ciutat sigui un espai on es pugui gaudir de la natura i de la via pública de manera segura i sostenible».