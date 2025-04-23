Comerç
El refresc reusenc Plim tornarà als establiments de la ciutat aquest estiu
L’empresa ha llençat una campanya promocional per adquirir el producte fins al 31 de maig, dia de la presentació
L’enyorada marca reusenca de refrescos Plim tornarà després de 10 anys d’absència. Aquesta històrica beguda que va néixer a la capital del Baix Camp fa aproximadament un segle tornarà a ser present en els comerços, bars i restaurants de la ciutat a partir d’aquest mes de juny.
Això és gràcies a l’acord al qual han arribat el propietari de la marca Plim, Matías Olesti, i la nova empresa REUSPLIM, SL, que s’encarregarà de tornar a fabricar i distribuir aquestes begudes. «Malgrat que es mantenia en el record de tots els reusencs, faltava la peça fonamental; la beguda. Poder anar al supermercat o al bar i poder dir el que s’havia dit tota la vida: ‘A mi, Plim!’», apunta Olesti, propietari de la marca.
Tal com explica Gerard Llauradó, representant de l’empresa REUSPLIM, les begudes estan actualment en procés de fabricació i s’espera que estiguin presents als establiments de la ciutat després de la festa de presentació que se celebrarà a l’Estació Enològica el 31 de maig a la tarda. «És quelcom més que una beguda. Plim és un record que tenim la majoria de nosaltres i és un fet identitari de la ciutat», afirma el representant de l’empresa encarregada de recuperar la històrica beguda.
No obstant això, Plim no tornarà exactament com era en el seu dia i s’adaptarà als temps actuals: «És un nou Plim que continua amb el mateix esperit de sempre, però amb més fruita, més intens, més fresc i sense sucre. Volem fer una beguda més moderna i apte pels nous temps».
Fins a la presentació oficial el 31 de maig de la bentornada beguda Plim, s’ha obert una campanya promocional anomenada Volem que tornis, Plim! en què els interessats podran adquirir el producte i elements de promoció de la marca. A través de la pàgina web plim.cat es podran adquirir lots que van des dels 25 euros fins als 250 euros. Quan es comercialitzi, es distribuirà en llaunes i ampolles de vidre a un cost que rondarà els 1,80 o 1,90 euros per unitat.
Suport institucional
Un retorn que ha estat beneït per l’Ajuntament de Reus que, a través de l’agència Reus Promoció ha donat suport al projecte. «És una beguda amb ADN reusenc i molt arrelada a la nostra ciutat», reivindica la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó.
Per aquest motiu, Plim s’afegirà com un altre element gastronòmic identitari dels que Reus Promoció farà bandera com són el Vermut de Reus, l’Avellana DOP Reus o l’Oli DOP Siurana. A més, la regidora de Projecció de Ciutat recorda que el Plim va ser un dels ingredients que es van utilitzar per crear el Masclet l’any 2001, la beguda de les Festes Majors de Reus.
Origen de Plim
Plim va néixer a Reus l’any 1928 de la mà de l’empresa Gili S.A, coneguda popularment com «La Gili». La fàbrica, fundada el 1858 per Joan Gili i Boloix, també va produir gasosa i licors i es va convertir en una de les més destacades del sector de refrescos de la província de Tarragona.
Aquesta història es va allargar fins a l’any 1995, en què Gili S.A va llançar una nova línia de productes amb set sabors diferents. Malgrat l’ambició del projecte, la forta competència d’altres marques d’abast mundial va provocar que aquests nous sabors no tinguessin èxit.
L’any 2000, Facilcar S.L, del Grup SEHRS, va adquirir el fons de comerç de La Gili. Aleshores, Matías Olesti, un dels socis i director general de l’empresa, va decidir lluitar per mantenir viu el Plim. La producció va passar a mans de l’empresa Sanmy i la distribució en mans del Grup SEHRS. Aquesta història va finalitzar l’any 2014, quan una disputa legal entre Olesti i Sanmy va posar fi a la producció del Plim.