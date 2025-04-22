Societat
Reus recupera la beguda Plim
Un nou acord entre Matías Olesti i la nova empresa REUSPLIM, S.L., han permès recuperar el refresc amb el seu esperit original, respectant el sabor clàssic que el va fer famós
La terrassa del Gaudí Centre ha servit aquest dimarts al matí per presentar el projecte de recuperació de la beguda Plim. Enguany es vol tornar a comercialitzar el Plim, gràcies a un acord entre Matías Olesti i la nova empresa REUSPLIM, SL. Es tracta d'un Plim renovat, amb suc de llimona ecològic i en formats més sostenibles, com ampolles de vidre i llauna.
El nou Plim és una beguda refrescant amb gust a combinat de fruites, saludable i sense sucre. Com diu l'eslogan que el va fer famós, Fantasia de fruites, és una experiència que transporta al consumidor a una explosió de sabors afruitats. Segons han explicat els impulsors del projecte de recuperació del Plim, és «una beguda de Reus, nascuda el 1928, homenatge al passat, amb la mirada posada al futur, que busca recuperar el lloc que es mereix en els cors i els paladars de tothom qui el vulgui tastar».
El projecte de recuperació consisteix en una campanya de col·laboració en la que es podrà comprar producte i elements de promoció a través de la pàgina web plim.cat. Aquesta campanya començarà aquest dimecres, Diada de Sant Jordi, i s'allargarà fins al 31 de maig. Segons s'ha explicat, «esperem que amb aquestes compres per avançat, la ciutadania ajudi a donar suport econòmic per poder encarar el projecte durant els primers mesos».
L'acte de presentació al públic de la nova beguda es farà el dia 31 de maig a les 19:00 h, als jardins de l'Estació Enològica de Reus.