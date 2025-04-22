Sociedad
Recullen més de 5.000 signatures per a la consulta de l’estació de bus
L’AV Parc Mas Iglesias preveu esgotar els tres mesos de recollida de signatures per fer difusió
L’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias supera l’objectiu de les 5.000 signatures necessàries per poder convocar una consulta amb dos mesos de marge. La consulta no referendària pretén plantejar a la ciutadania reusenca la qüestió de si la nova estació d’autobusos podrà ser ubicada al Parc Mas Iglesias o no. L’entitat va recollir els plecs de signatures el passat 14 de març amb el termini de tres mesos per recollir un mínim de 5.000, una fita que han superat en un mes. Per tal d’aconseguir-ho, l’entitat ha estat present en espais públics de la ciutat per recollir signatures com, per exemple, la plaça Prim.
El president de l’associació, Òscar Mendoza, fa una valoració «molt positiva» i comenta que «gràcies als mesos que fa que ens reivindiquem tot ha estat molt fàcil». «Hem aconseguit que la veu de la ciutadania tingui ressó i no mitjançant un partit polític, sinó gràcies a un moviment veïnal i ciutadà. La gent de Reus ha de poder opinar i decidir no només cada 4 anys», assevera Mendoza. A més, el president de l’AV Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias argumenta que «tota persona que se senti demòcrata estarà signant per precisament exercir aquest dret d’opinió i decisió en el que els governants tenen la falsa creença que és només seu un cop guanyen les eleccions».
Següents passos
Per un altre costat, tot i que ja han assolit l’objectiu que, en principi, els atorgaria la capacitat de reclamar la convocatòria de la consulta, des de l’entitat veïnal tenen previst continuar recollint signatures en els mesos que els queda: «Tenim més de 5.000 signatures a la butxaca en només un més i a nosaltres ens agradaria poder recopilar-ne moltes més, però ja ens han dit que no podrem tenir gaires plecs més». Així i tot, Òscar Mendoza afirma que «esgotarem el termini dels tres mesos encara que ja tinguem les signatures i aprofitarem per fer campanya d’informació». «Ens agrada parlar amb la gent perquè ens esperonen a seguir i no rebem només una signatura, sinó energia que ens dona força per això i molt més», afegeix.
Els terminis
Amb l’inici de la recollida de signatures el rellotge establert pel Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus va començar a contar el temps. L’entitat té tres mesos per recollir signatures, és a dir, a mitjans de juny. En presentar-se les signatures a l’Ajuntament, aquest tindrà el marge d’un mes per validar-les i descartar les que no siguin aptes, ja que només poden signar aquelles persones empadronades a Reus majors de 16 anys.
En confirmar-se que hi ha un mínim de 5.000 signatures aptes, s’obrirà el termini de tres mesos perquè l’Ajuntament convoqui la consulta a través d’un decret d’alcaldia. La data del referèndum no vinculant haurà de ser en un termini d’entre 30 i 60 dies després de la publicació del decret de convocatòria. Per tant, la consulta podria arribar a finals de 2025 o a inicis de l’any 2026.