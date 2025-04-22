Diari Més

Comerç

L'aeroport de Reus amplia la botiga i incorpora quatre propostes de restauració

Entre les novetats hi ha la instal·lació de dotze noves màquines de vending

Imatge de l'entrada renovada de la botiga de l'aeroport de Reus.

Imatge de l'entrada renovada de la botiga de l'aeroport de Reus.Aena

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'aeroport de Reus ha renovat la seva oferta comercial coincidint amb l'inici de la temporada turística i l'increment de l'activitat, segons ha informat Aena aquest dimarts. La infraestructura ha reformat i ampliat la botiga lliure d'impostos de la zona No Schengen i ha presentat quatre propostes de restauració diferents de les que hi havia. 

Entre aquestes hi ha un establiment especialitzat en cerveses, vins i tapes de cuina mediterrània i espanyola. Finalment, s'han instal·lat dotze noves màquines de vending.

tracking