Comerç
L'aeroport de Reus amplia la botiga i incorpora quatre propostes de restauració
Entre les novetats hi ha la instal·lació de dotze noves màquines de vending
L'aeroport de Reus ha renovat la seva oferta comercial coincidint amb l'inici de la temporada turística i l'increment de l'activitat, segons ha informat Aena aquest dimarts. La infraestructura ha reformat i ampliat la botiga lliure d'impostos de la zona No Schengen i ha presentat quatre propostes de restauració diferents de les que hi havia.
Entre aquestes hi ha un establiment especialitzat en cerveses, vins i tapes de cuina mediterrània i espanyola. Finalment, s'han instal·lat dotze noves màquines de vending.