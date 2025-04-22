Patrimoni
El gruix de les obres de rehabilitació del Temple de la Sang de Reus començarà «ben aviat»
La intervenció se centrarà especialment en les cobertes per evitar humitats i filtracions
El gruix del projecte de rehabilitació del Temple de la Puríssima Sang de Reus començarà «ben aviat». Si bé no s’ha fixat encara una data d’inici, la Reial Congregació té intenció de desenvolupar les obres «al llarg d’aquests pròxims mesos, amb tots els permisos i la seguretat pertinents», de forma que ja no interferiran amb els actes de Setmana Santa, tal com detalla el clavari de la Puríssima Sang, Antoni Olmos. Es tracta de la principal actuació que s’hi du a terme des de la reconstrucció del 1940.
Olmos assenyala que la intervenció se centrarà, especialment, en les cobertes, «que s’han de repassar, perquè amb els anys s’han anat degradant i provoquen que hi hagi sediments que provoquen que l’aigua, quan plou, no flueixi».
Això causa el risc que apareguin humitats o, fins i tot, filtracions a l’interior de l’immoble, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), edificat el 1577 fora muralles, cremat durant la Guerra Civil i reconstruït després de l’episodi bèl·lic.
«No és només per l’edifici, sinó també pel patrimoni que estem preservant a dins, que és el més important», apunta el clavari. «Les obres les volem fer per arranjar la casa i que pugui continuar preservant-se molts anys més; els nostres continuadors n’hauran de fer, d’obres, però així es podran fer bé», reflexiona, tot afegint que la voluntat és que afectin «al mínim possible el culte».
En l’anterior clavariat, es va encetar la fase d’arranjament de teulades i façanes. «Vam decidir, en comptes de fer petites fases, fer un projecte integral que agrupés totes les actuacions», explicita Olmos. A través de les donacions dels congregants, ajudes de les administracions públiques i actes per recaptar fons —com un sopar benèfic o concerts— es finançarà l’«enorme» cost que implica.
La tramitació de les subvencions i les llicències d’obres també han endarrerit el calendari d’execució, tot i que Olmos agraeix a les institucions «que col·laboren amb nosaltres i ens ajuden que tots els tràmits siguin fàcils». Tant tècnics municipals com de la Generalitat han estat en contacte amb la Reial Congregació per concretar l’abast de les obres i treballar en equip.
Entre setembre i novembre del 2024, ja es va completar una fase inicial del projecte, consistent en la retirada de runa, pedres i altres revestiments amb risc de despreniment. Es va efectuar un repicament preventiu de les parts que presentaven despreniments puntuals, es van netejar els canals de recollida d’aigües pluvials, es van sanejar determinades zones, i es van arrancar les herbes que havien sortit als murs perimetrals de la coberta.
A més, es va portar a cap l’arranjament de la cornisa de la façana lateral esquerra, corresponent al carreró de la Puríssima Sang, perquè presentava risc de despreniment i filtracions. En la iniciativa s’està treballant des de fa anys i, de fet, a finals del 2022, ja s’havia detallat l’abast del problema amb l’accés a la coberta.
Així mateix, l’entitat va dur a terme dies enrere les obres d’arranjament de la porta principal del Temple per tal de deixar-la «amb la màxima dignitat possible» per a la celebració dels actes litúrgics de Setmana Santa.