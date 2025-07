Una cinquantena de reusencs que treballen fora del país aporten la seva visió per millorar la ciutat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El Reus Talent Global està d’aniversari. La plataforma va néixer fa un any per mantenir la connexió amb la ciutat dels joves reusencs que treballen fora del país —evitar la «fuga emocional del talent»—, veure què poden aportar amb la seva mirada exterior, aprofitar l’intercanvi de coneixement per detectar noves potencialitats, projectar Reus a escala internacional i debatre com se’ls pot ajudar des del territori.

En aquell moment, s’havia conformat una primera comunitat integrada per dotze persones. En l’actualitat, 50 talents formen part del programa. L’organització ja planteja programar una o dues trobades anuals, coincidint amb l’estiu i Nadal, per conèixer-se i compartir experiències i posicionaments.

El conseller delegat de Redessa i regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, explica que s’ha estat en contacte amb els membres per conèixer les seves inquietuds i «què creuen que poden aportar a la ciutat» i que, per ara, l’equip s’ha trobat amb «una gran receptivitat i motivació per col·laborar en el projecte».

L’edil considera que el Reus Talent Global «pot ser una gran oportunitat per a establir contactes internacionals i per a tenir coneixement sobre sectors estratègics a casa nostra, que ens poden servir de referència o model». «Per això, és important com traslladem la informació del que passa a la ciutat, per tal que es puguin connectar idees i compartir propostes», afegeix.

I és que un dels pilars de la plataforma és informar els reusencs que viuen fora dels projectes de ciutat d’àmbits estratègics i d’envergadura, per tal que puguin aportar la seva visió al respecte. Això es du a terme mitjançant un butlletí i reunions virtuals.

La cinquantena de membres de la comunitat està repartida per tot el món. Hi ha presència en països com Alemanya, Bèlgica, Estats Units, Suïssa, Regne Unit, França, Itàlia, Polònia i Xina. Així i tot, les ciutats amb més representació són Múnic (Alemanya), Brussel·les (Bèlgica), Zúric (Suïssa) i Luxemburg. Un 37% dels integrants són dones.

Així mateix, responen a perfils professionals diversos, com analista de riscos financers, investigador postdoctoral, professor universitari, enginyer aeronàutic o responsable de recerca i desenvolupament. Els sectors econòmics més representats són les finances i la banca, l’automoció, la consultoria i els serveis a empreses, el sanitari i mèdic i la indústria i la maquinària.

El projecte aspira a continuar creixent —a través de la pàgina web de Redessa, hom pot sumar-se a la plataforma—. De fet, Baiges explica que «molts dels integrants del Reus Talent Global volen participar en activitats amb escoles i instituts i en accions que arribin a la gent jove».

«Això lliga molt amb el que ja estem fent a través de Redessa, durant les visites que programem amb estudiants d’instituts, centres formatius i la universitat, per a donar-los a conèixer el nostre ecosistema i les oportunitats que els ofereix», conclou el conseller delegat i regidor.