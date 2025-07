Reus tindrà 80 parades i 181 novetats editorials locals per Sant Jordi

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Reus es prepara per a la festa de Sant Jordi amb diferents actes. D’aquesta manera, el dimarts 22 tindrà lloc un dels actes més esperats, la Revetlla Literària amb els autors locals que han presentat un nou llibre aquest darrer any, i l’endemà, el dia 23, la festa es concentrarà a la plaça del Mercadal i els seus voltants, per celebrar Sant Jordi.

Enguany hi haurà 80 parades, de les quals 11 són floristeries i 9 són llibreries. Una altra de les novetats és que la ballada de sardanes es farà al matí, a partir de les 10:15 h i fins a les 11:00 h. Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que «ens agradaria posar en valor la disponibilitat de portar Sant Jordi fora de les biblioteques i també l’interès d’enriquir la diada amb contingut al voltant del llibre».

Activitats destacades

El programa de Sant Jordi està nodrit d’activitats que ja han començat, amb els actes previs, i que inclou algunes propostes posteriors, com la festa que l’entitat cultural La Crispeta farà el dissabte dia 26, durant tot el dia, a La Palma de Reus.

Destaquen diferents propostes, la primera de les quals es farà el dia abans de Sant Jordi, a la Biblioteca Central Xavier Amorós, a partir de les 19:00 h. Després d’una foto de família amb tots els autors i autores locals d’enguany, començarà la Revetlla de Sant Jordi, que enguany retrà homenatge a l’intel·lectual Joan Ferraté.

Pel que fa a la diada de Sant Jordi, a partir de les 9:30 h, es faran contes a les places pels escolars dels centres educatius, i es repartiran entre el Palau Municipal i el vestíbul del Teatre Fortuny. Al Castell del Cambrer hi haurà un espai de debat entre lectors joves del Premi Protagonista Jove i, a partir de les 10:00 h, a la parada de l’Ajuntament instal·lada al Mercadal, començarà la signatura de llibres dels autors locals fins a les 20:00 h.

A la mateixa hora i també al Mercadal començarà la lectura de fragments dels llibres finalistes de Protagonista Jove, a càrrec de joves participants. A les 11:00 h es presentarà L’evolució de la festa de Sant Jordi en els darrers anys, a càrrec de la Llibreria Gaudí, amb motiu del seu 60è aniversari. I, a partir de les 12:00 h, es faran breus presentacions de les noves publicacions a càrrec dels autors i autores locals. A les 16:00 h, moderat per Teresa Vilà, es faran recomanacions dels lectors i lectores sobre llibres per poder regalar aquest Sant Jordi.

Diverses entitats han organitzat presentacions de llibres, lectures de poemes, cantades i sessions de contacontes que es poden consultar al programa de Sant Jordi 2025.

Pel que fa als elements més tradicionals, hi haurà la cercavila del SuperDrac a partir de les 17:00 h; la cercavila de la geganta Arlet, a partir de les 18:00 h; la cercavila de la Víbria, el Drac de Reus i el Drac Petit, a partir de les 19:30 h; l’exhibició castellera dels Xiquets de Reus, a les 20:00 h, al Mercadal, i les enceses del Drac Petit, de la Víbria i del Drac, un cop finalitzin els castells, a la mateixa plaça.

Novetats editorials

La Biblioteca Central Xavier Amorós acull, amb motiu de la Diada de Sant Jordi i fins al dia 4 de maig, l’exposició de les novetats editorials del autors i autores locals. Es tracta concretament de les obres editades durant el darrer any i que en aquesta edició sumen un total de 181.

L’exposició, que es pot visitar a la Sala Central de la biblioteca, té com a fil conductor la figura de Joan Ferraté. L’intel·lectual reusenc va estar vinculat als principals entorns literaris de la Barcelona dels anys 50 que es escrivien a la revista Laye. Així i tot la seva trajectòria personal el portà a viure a Cuba i al Canadà, on desenvolupà la major part de la seva activitat professional com a professor de llengües clàssiques a la Universitat de Oriente de Santiago de Cuba i de literatura espanyola i literatures comparades a la Universitat d’Alberta.

Per al muntatge expositiu s’ha comptat amb l’assessorament de Jordi Cornudella que el va acompanyar en la darrera etapa de la seva vida, amb objectes que ha cedit la seva filla Amàlia Ferraté i amb fonts bibliogràfiques procedents de la Universitat de Girona i la UAB.

Tots els llibres que s’exposen són considerats locals, bé perquè l’autoria és de Reus i el Baix Camp, o bé per la temàtica i en algunes ocasions per l’edició i són aquells dels quals les Biblioteques Municipals han tingut coneixement, per això és molt important que les mateixes persones implicades informin directament a les Biblioteques. Com a element complementari de l’exposició i com cada any, les Biblioteques han editat un punt de llibre amb totes les novetats.

Festa de La Crispeta

La presentació de les novetats del Sant Jordi 2025 ha comptat també amb l'assistència de l'entitat La Crispeta que, amb la col·laboració del Casal de Joves La Palma de la regidoria de Joventut i de Reus Cultura, organitzen durant el dia 26 d'abril una jornada cultural amb 15 hores de programació continuada i gratuïta. L'acte arriba a la tercera edició mantenint la fórmula que l'entitat ha seguit fins ara: accés lliure i gratuït, una festa per a tots els públics i programació íntegrament en català.

La jornada començarà a les 11:00 h i s'allargarà fins a les 02:00 h de la matinada, per tant, seran més de 14 hores de programació cultural i lúdica. Per l'escenari principal de la Palma hi passaran músics com Dan Peralbo, Alosa I Trèvol, tots ells guanyadors o nominats als premis Enderrock d'enguany; també hi haurà espai per a l’humor, amb els monologuistes de L’altre mic, i els pòdcasts Llegir i Deus i simis. Durant el matí i la tarda, La Palma acollirà un mercat de roba de segona mà amb parades d'entitats i particulars.

Enguany, la festa incorpora dues novetats destacades: un segon escenari dedicat a la presentació de llibres, amb la participació d’autors que també signaran exemplars; i un reforç de les activitats infantils perquè petits i grans puguin gaudir de la jornada. A més, el bar del Racó de La Palma oferirà servei de dinar i sopar: els tiquets es podran adquirir a la barra de La Crispeta al preu de 6 euros per un àpat, o 10 euros pels dos.

La Crispeta va néixer el 2016 com una colla de Carnaval, participant amb una carrossa fins al 2020. Des d’aleshores, ha canviat cap a una entitat cultural i juvenil amb una programació pròpia i actes oberts a tots els públics, com el vermut de Nadales i la cursa de Carnestoltes.