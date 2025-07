La recollida de brossa porta a porta suma 115 usuaris al barri Montserrat de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Una setmana després de la implementació del sistema de recollida de brossa porta a porta al barri Montserrat un total de 115 usuaris únics ja s’han adherit al nou sistema. Des de l’Ajuntament de Reus fan una valoració «positiva» de com ha avançat des del 7 d’abril fins ara i, segons explica el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, tan sols s’han detectat incidències puntuals com bosses abandonades fora del cubell o fraccions mal separades, però res greu.

A més, durant aquesta darrera setmana es van mantenir els contenidors per facilitiar l’adaptació dels veïns al nou sistema. No obstant això, a partir d’ahir els contenidors van ser retirats i tan sols ha quedat l’illa d’emergència localitzada al carrer Flix.

Així i tot, es continuarà amb la campanya informativa per garantir que el sistema s’estableixi en la resta de domicilis, que serien més de la meitat. «Aquest nou model ajudarà a millorar l’índex de recollida selectiva, tant del barri com de la ciutat», afirma Marcos.

Precisament, el regidor de Sostenibilitat, Daniel Rubio, explica que aquest és un dels motius pels quals el barri va ser seleccionat per implementar el nou sistema, ja que l’índex de recollida selectiva estava «per sota de la mitjana reusenca», que és d’un 42% aproximadament, i «per la seva estructura».

Resposta veïnal

Tot i la valoració positiva del consistori, la implementació d’aquest sistema acostuma a provocar l’escepticisme inicial d’alguns veïns com ja s’ha vist en altres municipis de la comarca. El regidor de Sostenibilitat afirma ser «conscient» d’aquest fet, però que «això forma part del repte». «També veiem que hi ha gent que fa ús del servei que ho agraeix, perquè és un sistema més còmode i que ajuda a tenir una ciutat més verda», remarca Rubio.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns del Barri Montserrat, Domingo Martínez, comenta que «a partir d’ara, que han tret els contenidors, sabrem si el sistema funciona». Martínez afegeix que hi ha veïns que veuen amb bons ulls el sistema, però d’altres no: «Els que ja estem acostumats a separar la brossa no hem tingut cap problema i aquells que ho fiquen tot en una mateixa bossa no els agrada».

Altres millores

Fa unes setmanes, un grup de veïns va iniciar una recollida de signatures per expressar la seva disconformitat amb el nou sistema i, sobretot, per reclamar millores en el barri. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament es va reunir amb l’Associació de Veïns del Barri Montserrat i amb els veïns del barri per escoltar aquestes demandes i donar resposta.

El consistori va recollir les peticions i, segons explica Marcos, els ha donat resposta en la mesura del possible: «Algunes les hem canalitzat a través del Pla Barri a Barri i algunes millores ja estan fetes com, per exemple, la falta d’il·luminació al Parc de la Moreneta, on hem canviat les bombetes per donar millor qualitat lumínica. Altres qüestions són més complicades i no es poden resoldre de manera immediata».

«Efectivament, vam demanar millores en el barri i s’estan efectuant a poc a poc. Només volem que recordin que el barri Montserrat també existeix a Reus», afirma Mar Comino, portaveu dels veïns que recollien signatures.