Una jove de Reus amb neurofibromatosi engega un micromecenatge per entrenar el seu gos com a gos senyal

La Rut Vidal, una jove reusenca de 22 anys, ha iniciat una campanya de micromecenatge amb l’objectiu d’entrenar el seu gos com a gos senyal, una eina vital per recuperar part de la seva autonomia després de ser diagnosticada amb Neurofibromatosi tipus 2 (NF2), una malaltia minoritària i incurable que li ha provocat, entre altres afectacions, la pèrdua total de l’audició.

La nova realitat de la Rut implica una vida en silenci, amb dificultats constants per dur a terme accions tan quotidianes com travessar un pas de vianants o desplaçar-se sola per la ciutat. «No sento timbres, alarmes ni tan sols el meu nom. A més, he perdut l’equilibri, i cada pas pot ser un repte», explica.

Amb la voluntat de recuperar una part de la seva llibertat i seguretat, la Rut ha decidit col·laborar amb la Fundació Askal per aconseguir els recursos necessaris per l’ensinistrament del seu gos. Aquest tipus de gossos, formats específicament per detectar sons i avisar les seves persones referents, són escassos i costosos, però poden marcar una gran diferència en la qualitat de vida. «No només m’ajudaria a moure’m amb més tranquil·litat, sinó que em tornaria una part de la confiança que he perdut», assegura.

La seva campanya, llançada a través de la plataforma GoFundMe, convida la ciutadania a col·laborar amb qualsevol aportació. «Amb la vostra ajuda, podria tornar a sortir al carrer sense por i començar a reconstruir la meva vida», afirma amb esperança.

La Rut també s’ha compromès a destinar qualsevol excés recaptat a altres persones en situacions similars i a projectes de recerca sobre malalties rares com la NF2. La seva història no només busca suport, sinó també sensibilitzar la societat sobre els reptes de conviure amb una discapacitat invisible.

Per a qui vulgui col·laborar, la campanya es pot trobar al següent enllaç:

Ajuda’m a entrenar el meu gos senyal