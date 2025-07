Vestes de lloguer per entrar en la Setmana Santa

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Tot i que ja hem arribat a la Setmana Santa, els preparatius d’aquesta fa mesos que van engegar màquines. En arribar una de les èpoques religioses més importants de l’any, tot ha d’estar perfecte i a l’altura de la solemnitat del moment.

Entre els preparatius indispensables hi ha el de la vestimenta tradicional que confraries com la de Sant Tomàs d’Aquino s’encarrega que estiguin a l’abast de tothom. «La vestimenta està composta de quatre peces; la vesta, la cucurulla, la faixa i la cua. Aquesta seria el conjunt complet, però n’hi ha alguns que no porten cua», detalla el president de la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino, Eugeni Biosca.

Durant la Quaresma i amb previsió de les processons del Dimarts Sant i Divendres Sant la confraria ha ofert el lloguer d’aquesta vestimenta per aquells que tinguin intenció o voluntat de participar: «Els adults o nens que vulguin participar venen al local, es proven les vestes i les lloguem. De vegades al complet i d’altres ocasions només peces concretes que els falten».

En total, aquells que lloguen la vestimenta sencera paguen 10 euros del lloguer més els 10 euros de la quota anual de la confraria, un preu que surt «molt econòmic» segons Biosca.

«És molt barat, és una quota pràcticament simbòlica si tenim en compte que comprar-te una vesta pot pujar fins a 250 euros. Hi ha altres confraries que porten més elements i, aleshores, una vesta pot arribar a superar els 300 euros», explica.

Pel president, un dels grans beneficis és que això permet que puguin participar en les processons de Setmana Santa totes aquelles persones interessades: «Hi ha gent que porta tota la vida i ja té la seva vesta, però hi ha persones que no saben si sortiran l’any vinent o que volen provar». A més, amb el pagament de la quota es fa entrega de les atxes pels adults i els ciris pels nens en el moment en les processons.

Relleu generacional

La Confraria de Sant Tomàs d’Aquino sol reunir una setantena de persones, una vintena d’aquests nens, fet que Eugeni Biosca destaca, ja que «vint nens són molts per una confraria».

No obstant això, el relleu generacional continua sent una de les dificultats per les confraries i en el cas de Sant Tomàs d’Aquino sobretot en l’etapa adolescent: «L’interval entre l’adolescència fins a la trentena és molt difícil trobar gent, i això dificulta trobar relleu pels que estem al capdavant. És un moment en què la vida gira molt. Apareixen les parelles i molts prefereixen marxar fora o fer altres coses durant la Setmana Santa».

No obstant això, el president admet que hi ha molta gent que es reenganxa després d’haver-ho deixat durant la joventut, com és el seu cas: «Als anys vuitanta era vicepresident de la confraria i hi va haver una part de la meva vida, quan vaig fer el servei militar i em vaig casar, que ho vaig deixar. Després vaig tornar i a poc a poc em va atraure i aquí estic, sent president».