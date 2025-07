Intervenen a Reus més d’un miler d’ampolles del gas del riure i detenen dues persones

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus en coordinació amb agents de la Guàrdia Urbana van detenir el passat 1 d’abril dos homes, ambdós de 22 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un altre de fabricació, tràfic i dipòsit d’armes i explosius.

La investigació es va iniciar arran d’una actuació efectuada per la Guàrdia Urbana de Reus el passat 24 de febrer. Una patrulla va interceptar una possible operació de compravenda de bombones d’òxid nitrós en els baixos d’un edifici ubicat a l’avinguda de Salou. Els agents van constatar que tres persones sortien d’uns trasters on es podrien emmagatzemar aquests compostos químics.

Arran d’aquest fet, es va constituir un equip conjunt format per investigadors dels mossos i efectius de la Guàrdia Urbana, amb l’objectiu de confirmar l’existència d’un punt d’emmagatzemament de la substància. De les diferents vigilàncies, es va poder observar que diverses persones accedien sovint a dos trasters. Seguidament es va comprovar que aquests espais havien estat llogats pels dos detinguts.

El passat 28 de març, en detectar l’arribada d’una gran quantitat de caixes que pretenien guardar a l’interior i com a conseqüència del greu risc per a la seguretat col·lectiva dels veïns de l’edifici, es va decidir actuar ràpidament. Els agents van localitzar fins a 988 quilos de gas repartits en un total de 1.120 ampolles d’òxid nitrós El seu valor aproximat en el mercat il·lícit arribaria fins els 500.000 euros, i la intenció hagués estat distribuir-lo per tot Catalunya aprofitant el període festiu de la Setmana Santa.

Aquest tipus de gas es comercialitza il·lícitament en entorns d’oci nocturn per les seves propietats anestèsiques, analgèsiques i dissociatives. Més conegut popularment com el gas del riure, habitualment es fan anar globus inflats amb òxid nitrós per tal de poder-lo inspirar. El seu freqüent consum representa un greu risc per a la salut i pot comportar l'aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars.

A banda del delicte de tràfic de drogues, els detinguts estan investigats per l’il·lícit de dipositar una gran quantitat de substàncies químiques inflamables, incendiaries i tòxiques sense tenir en compte l’ordre i la seguretat pública.

La investigació continua oberta amb l’objectiu de detenir més persones implicades. Els dos primers detinguts el passat 1 d’abril, un a Reus i l’altre a Lleida, van passar dos dies després a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Baix Camp.