Els Agents Rurals projecten una nova base a Reus per adaptar-se a les necessitats del cos

La nova seu es construiria al carrer de Josep Maria Guix Sugrañes, on l'Ajuntament va aprovar iniciar l'expedient administratiu per a la mutació demanial d'una finca

Els Agents Rurals han projectat una nova base a Reus. La seu estarà al carrer de Josep Maria Guix Sugrañes, 3, entre el Tecnoparc i Mas Carpa, i es tracta d’una construcció prevista en el Pla de Bases del Cos d’Agents Rurals.

«Aquest pla preveu una renovació de bona part de les seus de treball del cos d’Agents Rurals a tota Catalunya amb l’objectiu d’adaptar-se a l’actual increment d’efectius del cos», especifiquen fonts de la Direcció General dels Agents Rurals a Diari Més. En aquests moments, l’actual seu a la comarca del Baix Camp es troba al carrer de Mèxic, al Tecnoparc, també a Reus.

El pla també pretén donar resposta «a la necessitat d’agrupar tots els serveis per dur a terme els treballs del cos, per tal de millorar l’eficàcia en el treball i la bona comunicació entre les diferents parts de l’organització», destaquen les fonts consultades.

A més, l’estratègia contempla millorar els edificis dels Agents Rurals pel que fa a la seva visibilitat i identificació en el paisatge i l’entorn. «La finalitat és apropar els serveis del cos d’Agents Rurals a la ciutadania i els col·lectius amb els quals treballa estretament a cada territori», remarquen, tot recordant que, a banda de ser els centres de treball dels efectius del cos d’Agents Rurals, les bases acullen el personal funcionari i laboral adscrit a la Direcció General.

«És un objectiu del Departament d’Interior i Seguretat Pública l’impuls d’aquest cos que vetlla per a la conservació de la natura i la protecció del medi ambient i que defensa el patrimoni natural i el futur del nostre entorn per tal que tothom en pugui gaudir», tanquen les fonts. El cos d’Agents Rurals atén telefònicament les 24 hores del dia. Es pot contactar amb ell a través del número 935 617 000 o directament via el 112.

Traspàs a la Generalitat

L’Ajuntament ja va aprovar en el ple de març iniciar l’expedient administratiu per a la mutació demanial subjectiva de la finca, és a dir, que «durant el temps que aquesta activitat del cos d’Agents Rurals mantingui la seva finalitat, serà un solar adscrit a la Generalitat; per tant, quan acabi la seva activitat, revertiria altre cop al patrimoni de l’Ajuntament», va explicar la regidora de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui.

La proposta va ser aprovada per unanimitat. La portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, va argumentar el seu suport per «un tema de dignificació de la tasca que desenvolupen». «Una vegada més, exercim aquest lideratge i solidaritat a escala comarcal que crec que ens toca», va expressar.

Així mateix, Pallarès va subratllar que, tot aprofitant la «generositat» amb la Generalitat, «esperem que aquesta complicitat que hi ha amb alguns termes es pugui traduir en altres, com el barri del Carme o qüestions d’habitatge o esports».

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Mònica Pàmies, va comentar que les actuals instal·lacions dels Agents Rurals al Tecnoparc són «massa petites» i els «manca espai». «Aprofitant aquest punt vull posar en relleu la tasca que fan els Agents Rurals a Catalunya, tenint en compte que estem en una situació d’emergència climàtica», va assenyalar. Amb tot, va criticar que el cos està «amb molt poca dotació de personal».

El regidor no adscrit Julio Pardo va apuntar que l’operació «no és una transmissió patrimonial» i va emfatitzar que «se cedirà l’immoble a favor del cos d’Agents Rurals, però la construcció i les instal·lacions no han de ser a càrrec de l’Ajuntament».