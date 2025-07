Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Reus viurà aquest diumenge 13 d’abril una jornada intensa de devoció amb motiu del Diumenge de Rams, que marca l’inici de la Setmana Santa i una de les dates més significatives del calendari religiós reusenc.

Durant tot el dia, la Prioral de Sant Pere acollirà l’exposició del pas processional Pere nega Jesús, de la Confraria de Sant Pere Apòstol, així com el pas penitencial portat a espatlles de l’Ecce Homo, que restaran exposats per a la veneració dels fidels i per rebre ofrenes florals.

Els actes litúrgics començaran a les 10.30 h amb la benedicció de rams a la plaça de la Puríssima Sang i la posterior celebració de la Santa Missa de Rams al Temple de la Reial Congregació.

A les 11.00 h, la parròquia de Sant Josep Obrer celebrarà la seva pròpia benedicció de rams, seguida de l’eucaristia i de l’ofrena del clavell a la imatge del Crist de la Segona Caiguda.

A les 12.00 h, la Confraria de Jesús de l’Amargura farà l’ofrena del ciri pasqual en el marc de la missa dominical a la parròquia de Crist Rei.

A la tarda, a les 17.30 h, es durà a terme el trasllat de la imatge del Sant Crist de la Creu als jardins de les Germanetes dels Pobres, on tindrà lloc un Viacrucis. Un cop finalitzat, la imatge retornarà en processó a la parròquia de Sant Joan Baptista.

La jornada culminarà a les 19.00 h amb la solemne missa de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari, a la parròquia de Sant Francesc d’Assís. Durant la celebració s’oferirà el ciri pasqual i es presentarà el cartell oficial de la Solemne Processó del Silenci.