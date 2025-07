La Sang vol «un reconeixement com pertoca» per al Sant Enterrament

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus continua amb l’objectiu d’aconseguir el triplet. Si la Solemne Processó de les Tres Gràcies i la Funció de la Coronació del Senyor ja disposen de reconeixements públics, l’entitat aspira que la Solemne Processó del Sant Enterrament també sigui distingida per la Generalitat de Catalunya.

El clavari de la Puríssima Sang, Antoni Olmos, va expressar ahir que s’està treballant des de fa temps «perquè la Solemne Processó del Sant Enterrament pugui tenir un reconeixement com pertoca, tant per la gent que hi participa com pel ric patrimoni, que és un dels testimonis més grans dels nostres predecessors». La reial congregació ha reflectit la seva voluntat en diferents reunions amb els dirigents polítics i considera que el distintiu seria, a més, «una millora per a la nostra ciutat».

En paral·lel, Olmos va remarcar que l’Oració a l’Hort, que data del 1616 i que és obra de Benet Baró, és el pas més antic de la ciutat, un dels més degans de Catalunya i que ha esdevingut un símbol de la integració, ja que, des de l’any passat, l’ha assumit l’Associació Supera’t. «Volem que els diferents col·lectius es puguin sentir implicats en la nostra Setmana Santa», va concloure. Aquest vespre, a les 20 h., al Palau Bofarull, tindrà lloc el Pregó de Setmana Santa.