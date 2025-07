Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La transformació del carrer Ample i el seu entorn més immediat continua el seu curs. El projecte intervindrà, també, al carrer Alt de Sant Josep. «És el tram on afectem més veïns de totes les obres», va sincerar-se la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui, en una reunió amb els veïns.

Tres pàrquings, amb més de 200 places, s’agrupen en el vial, i els treballs impediran l’entrada i sortida dels cotxes. Per «afectar-vos al mínim temps possible i l’abans possible», l’actuació començarà una setmana abans del previst. Arrencarà el 28 d’abril i s’allargarà durant 45 dies, de forma que hauria d’estar enllestida durant la primera quinzena de juny.

Durant aquest període, els usuaris podran emprar la planta -3 de l’aparcament de La Fira Centre Comercial per deixar els seus vehicles particulars, atès que l’Ajuntament de Reus els facilitarà un abonament temporal. Les targetes podran anar-se a buscar, en horari de 9 a 14 hores, a partir del dilluns 14 d’abril, a Serveis Territorials del consistori, situats a la primera planta del Mercat Central.

El fet que només s’habiliti l’aparcament de La Fira com a alternativa va causar queixes entre els veïns assistents a la reunió mantinguda ahir. Berasategui va deixar clar que «si teniu requisits de mobilitat reduïda o alguna acreditació o cas excepcional pel qual necessiteu més proximitat, es podrà mirar de gestionar més a prop».

A més, va assegurar que traslladaria al departament corresponent les reclamacions reiterades que demanaven que també es pugui utilitzar el pàrquing de la Llibertat. Un dels afectats va suggerir que es pugui fer servir la zona blava per a aquesta funcionalitat.

L’Ajuntament emprarà les dades del cadastre per entregar les targetes. Si una persona té una plaça llogada, caldrà presentar el contracte que ho certifica, ja que els abonaments no aniran assignats a cap matrícula, sinó associats a les places.

Les obres de reurbanització del carrer Alt de Sant Josep fins a la seva connexió amb el carrer de Castellvell i la plaça del Pintor Ferré Revascall donen continuïtat al projecte de transformació del carrer Ample. En aquest tram, els primers treballs, que s’iniciaran el 28 d’abril, consistiran en treballs de tancaments i prospeccions per a localitzar els serveis.

Posteriorment, es pavimentarà amb plataforma única, s’ajustaran els embornals i es renovaran les lluminàries a tecnologia led. Una vegada finalitzi aquesta fase, els cotxes ja podran accedir als seus aparcaments. Serà aleshores quan es procedirà a reurbanitzar el tram del carrer de Castellvell comprès entre Alt de Sant Josep i la plaça del Pintor Ferré Revascall.

Incivisme

Aprofitant la presència de Ricard Pagès, de la Guàrdia Urbana, els assistents van aprofitar per traslladar-li preguntes, queixes i suggeriments, i no només relacionats amb la mobilitat. Una veïna va compartir els problemes «derivats que els carrers estiguin tallats», com que en carrers com el de Joan Martell, sobretot els caps de setmana i en un context de festa, hi hagi gent que «es queda allí» i, l’endemà, els veïns es trobin amb ampolles i vomitades a terra, mentre que la policia local «no passa» tot i avisar-se-la.

La ciutadana va assenyalar que, en el passat, s’havien aplicat mesures que resultaren efectives, com cartells denunciant l’incivisme o més presència policial, atès que el problema ja se’l trobaren després de la pandèmia. Pagès va exposar que el cos de seguretat està disposat a reunir-se amb els afectats «per mirar de solucionar i donar respostes».

Una altra de les qüestions que es va posar sobre la taula fou el volum de cotxes i, fins i tot, camions que paren a les voreres d’indrets com el carrer de Miró i la plaça del Víctor.