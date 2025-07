La imatge del Crist lligat a la Columna torna a la Parròquia de Sant Francesc de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La Parròquia de Sant Francesc va ser incendiada el juliol del 1936, en el marc de la Guerra Civil. Pràcticament la totalitat del seu patrimoni religiós i cultural va ser destruït. Una de les imatges que donava per perdudes era l’escultura del Crist lligat a la Columna, obra de Joan Roig i Solé. Ara, però, la figura ha tornat al lloc d’on va sortir.

Marià Bofarull i Ferrer, un jove estudiant de l’Escola d’Art de Tarragona i deixeble de Joan Rebull, va rescatar la imatge, que no havia estat consumida per les flames, d’entre les cendres i la va custodiar a casa seva, des d’on va intentar restaurar-la, seguint les indicacions del seu mestre. La seva família ha decidit retornar-la al seu emplaçament original.

«Gràcies a aquest gest, avui cicatritzem una de tantes ferides de la guerra», va expressar ahir el rector de l’església, mossèn Josep Maria Gavaldà, que va remarcar que «és un goig restablir aquesta imatge amb la finalitat per a la qual va ser creada, que és la de la veneració i el culte». La filla de Bofarull, Anna Maria Bofarull, va explicar que, si bé el seu pare havia practicat l’escultura, es van adonar que «aquest no era el seu estil».

Fruit d’una recerca, es va descobrir que en un inventari del 1926, que es conserva a l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona, es mencionava que a la Parròquia de Sant Francesc hi havia hagut un Sant Crist de la Columna, que estava desaparegut i es considerava destruït amb motiu del conflicte bèl·lic.

Amb el seu retorn, la família demana que, quan es restauri, «no es perdi el fet que es va intentar cremar i que el pare va intentar restaurar-la; que no es perdi el sentit que li dona haver passat una guerra». Per exemple, són notòries dues línies fetes amb llapis. De fet, mossèn Gavaldà va compartir que la talla, de fusta, ja no només representa la flagel·lació de Jesucrist, «sinó també els sofriments i els estralls d’una guerra».

El rector va assenyalar que «nosaltres com a parròquia agraïm el retorn d’aquesta imatge» i que «ens posarem a treballar en la seva restauració i en trobar-li un lloc en aquesta església perquè pugui ser de nou venerada, que pugui ser visitada per tots els fidels i, en el fons, tot el poble». «Tot el patrimoni artístic, religiós, històric, en el fons, és un patrimoni de tot el poble, que, en aquest cas, en aquest moment custodia l’Església», va reflexionar. La formalització de l’acord es produirà just avui.

L’escultura pertanyia al Gremi dels Corders i els Espardenyers —del qual la mare de Marià Bofarull havia format part—, que veien un enllaç entre el seu ofici i el cordill amb què Crist està lligat a la columna. «És el nexe d’unió entre la seva professió, la seva vida i la vida de Jesús», va apuntar Gavaldà. «En el fons, aquesta imatge representa la fe i la vida dels nostres avantpassats», va afegir.

L’obra va ser tallada el 1855 per l’escultor reusenc Joan Roig. Mostra un Crist lligat a la columna, d’1,5 metres d’alçada, que representa la flagel·lació de Jesucrist i que presidia un altar lateral de la Parròquia de Sant Francesc, en concret, situat a la nau dreta, format per un retaule amb dues columnes clàssiques a banda i banda, pintades i daurades. A la fornícula inferior, hi havia una imatge de Jesús jacent i una mesa d’altar. A la fornícula principal es venerava la imatge de Crist lligat a la Columna, franquejat a cada costat per les imatges de Santa Teresa i de Sant Josep.

La façana

Mossèn Gavaldà va recordar que, en l’actualitat, s’estan duent a terme les obres per rehabilitar la façana principal de la parròquia. Aquest dimecres es van poder retirar les bastides de la part inferior. La intervenció, que va engegar el desembre del 2024, pretén aturar-ne la degradació.