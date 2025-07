Dos detinguts i 49 identificats en un dispositiu en cinc establiments del barri de la Sardana de Reus

Moment de l'operatiu al barri de la Sardana ahir per la tarda.Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria de Reus van dur a terme pels volts de les 17.15 hores d'ahir un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil, i la Policia Nacional.

L’actuació es va fer en el marc de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana i es va centrar en cinc establiments ubicats al barri de la Sardana de la capital del Baix Camp. En total es van identificar sis vehicles i 49 persones, 17 de les quals comptaven amb antecedents policials per diversos delictes.

Durant l’operatiu, Mossos va detenir dos homes de 40 i 61 anys. El primer per un delicte contra la salut pública i el segon perquè li constava un requeriment judicial de detenció. Entre tots dos acumulen un total de quinze antecedents policials.

De la seva banda i en compliment de les ordenances municipals, la Guàrdia Urbana va imposar fins a vuit denúncies per irregularitats diverses, com la manca de documentació administrativa i rètols obligatoris, caducitat dels extintors o per la insalubritat que presentaven alguns dels banys públics dels locals inspeccionats.

Així mateix, quatre persones van ser citades per la Policia Nacional per situació irregular al país en base a la Llei d’Estrangeria, i dues més es van traslladar a comissaria a efectes d'identificació.

Finalment, la Guàrdia Civil també va tramitar fins a deu actes administratives per infracció a la Llei General Tributària, protecció de dades, contraban de tabac i alcohol o sanitat entre d’altres.

Segons explica la policia autonòmica, aquest tipus d'operatius es planifiquen amb l'objectiu d'augmentar la sensació de seguretat entre els veïns de la zona i controlar activitats que poden ser constitutives d'infraccions i penals i administratives.