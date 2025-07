Detenen a Reus un pres que estava en parador desconegut des del març de l’any passat

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Reus van detenir ahir un home de 35 anys per un requeriment judicial. Es tractava d’un pres que havia aprofitat un permís penitenciari per no retornar al centre al mes de març de l’any passat.

Pels volts de les 09.00 hores ahir, agents dels dos cossos policials van dur a terme un dispositiu al camí de Roquís. L’operatiu va comportar el desplegament de diversos grups d’agents dels dos cossos per l’elevat grau de risc del pres, al qual es va detenir a les 12.30 hores.

En concret, es va actuar en una finca de la Partida del Roquís on prèviament es va constatar que s’hi amagava amb l’ajuda de diversos familiars. Durant un permís penitenciari el mes de març de l’any passat, l’intern no va tornar al centre. Actualment compleix una condemna de 7 anys de presó per robatoris amb força de manera continuada, pertinença a organització criminal, extorsió i delictes contra la salut pública.

Agents de paisà i uniformats van envoltar la parcel·la després que efectius de la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana localitzessin el reu a l’interior. En adonar-se de la presència policial, l’home va saltar un mur per intentar fugir, moment en què el van interceptar. Alguns dels seus familiars van llençar pedres i altres objectes contra els agents, els quals se’l van endur ràpidament del lloc.

Després de detenir-lo i en compliment de l’ordre judicial dictada per l’Audiència Provincial de Tarragona, es va traslladar el pres evadit al Centre Penitenciari Mas d'Enric.