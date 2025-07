Comencen les obres de rehabilitació de la coberta de la Casa Rull de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ja ha encetat les obres de rehabilitació de la coberta de la Casa Rull. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, explica que l’actuació és «parcial», de forma que només afecta la part posterior de l’última planta de l’immoble, i que se centra «principalment en la reparació dels elements lesionats de l’estructura de la teulada», així com en «la recuperació de la seva estanquitat». També s’ha de garantir la seva adequació a la normativa actual, tant a escala estructural com de confort tèrmic.

L’edil afegeix que, a causa de «les deficiències de l’estat de conservació de l’estructura de fusta de la teulada, detectades durant unes tasques de manteniment per part de personal de l’Ajuntament de Reus, es fa necessària una intervenció de restauració estructural d’aquesta part de la coberta de l’edifici».

Així mateix, subratlla que les obres, que està previst que durin uns quatre mesos, no alteren «el programa funcional, els usos o la relació amb l’entorn de l’edifici existent protegit». En concret, la zona en què s’efectuen els treballs té, en aquests moments, un ús administratiu i dona al pati-jardí de la casa. No hi haurà afectació en les cobertes planes ni sobre la lluerna del badalot d’escala. El contracte es va adjudicar per 123.362,25 euros (IVA inclòs).

La Casa Rull, construïda el 1901 i situada al carrer de Sant Joan, és obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, per encàrrec del notari Pere Rull i Trilla, que havia adquirit el solar en una subhasta convocada per l’Ajuntament de Reus.

L’edifici combinava la residència amb l’activitat professional del propietari. Fou habitatge particular fins que Rull va llegar-lo a la ciutat en el seu testament, amb l’obligació de bastir-hi un museu, tal com recull l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de la Generalitat de Catalunya.

El consistori va prendre possessió de la casa el 1926. Va ser seu del Museu Municipal Prim-Rull —inaugurat el 1934—, si bé aviat es va evidenciar que era un local massa petit per a aquesta funció, i de l’Arxiu Històric Municipal. En l’actualitat, acull les dependències de la regidoria de Cultura i l’Institut Municipal Reus Cultura.

A més, la Casa Rull està protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des del 2004. Segons el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic i Natural de Reus (PEPPAHN), disposa d’un valor patrimonial amb grau de protecció A, que afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i decoratius, així com el jardí.

L’espai objecte de la intervenció, situat a la crugia posterior del pis superior, té uns 60 metres quadrats (m2) de superfície, amb obertures a la part posterior i lateral del jardí. Les degradacions havien romàs ocultes per un cel-ras no registrable. En la major part dels desperfectes, la causa principal és l’aigua, procedent de filtracions per pèrdua d’estanquitat de la teulada i per la humitat procedent de la porositat dels murs.

Cal recordar que la Casa Rull ja havia estat objecte de rehabilitació l’any 1989, per tal de poder-hi ubicar l’Institut Municipal d’Acció Cultural, adequant el seu interior i restaurant la façana.