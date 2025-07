El Parc de les Olors de Reus canviarà de nom

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El Parc de les Olors, una àrea aromàtica al passeig de la Boca de la Mina, just davant de l’Escola Mowgli, canviarà la seva denominació. En un futur pròxim, l’espai serà conegut com a Parc de les Teixidores, tal com es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local.

El regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens, detalla que el nom Parc de les Olors «estava associat a un projecte i una marca que, en aquests moments, permetia i obria la necessitat de rebatejar l’espai». La proposta va entrar a la Comissió de Vials, que va rebent contínuament les idees sobre designacions i les va fixant per a futures possibles actuacions, si així es valora.

L’organisme es va reunir per analitzar la idoneïtat del canvi i revisar «el llistat de nomenclàtors pendents de ser utilitzats». Segons un decret municipal, el 29 de gener del 2025, Serveis Territorials de l’Ajuntament de Reus van informar Cultura sobre la necessitat de modificar la terminologia «a causa d’una sèrie d’avatars sobre la titularitat exclusiva d’aquesta nomenclatura».

Agents que promouen la igualtat, com l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, van remarcar la importància de la presència de referents femenines en el nomenclàtor de la ciutat. En aquest context, es va facilitar un llistat de possibles icones.

«En aquest cas, ens va semblar escaient, per tractar-se d’un parc, sense una subjecció directa prèvia a cap figura rellevant pendent, d’escollir un dels primers noms d’aquella llista, com és el del col·lectiu de les Teixidores, per la seva rellevància, però també invisibilitat històrica», conclou el regidor Recasens.

L’expedient de la modificació de la nomenclatura es troba, en aquests moments, en fase d’informació pública. Durant 20 dies hàbils, podran presentar-se al·legacions i suggeriments al respecte. En cas que no es rebin objeccions, el canvi quedarà aprovat definitivament de manera automàtica.

La Boca de la Mina

El Parc de les Olors va ser inaugurat oficialment el maig del 2022 i s’emmarcava en el projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. Amb una superfície de 10.687 metres quadrats, s’estructura al voltant de camins aromàtics, conformats per plantes amb colors de floració intensos i fragants fulles.

Juntament amb el balsàmic parc, va obrir portes el Jardí Agrari del Camp, plantejat com una àrea educativa referent en activitats del coneixement natural i l’horticultura. És allí on es duen a terme activitats pedagògiques com els horts educatius. També s’hi ha construït un aulari destinat a espai d’aprenentatge.