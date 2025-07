Gairebé 3.000 persones visiten l’exposició ‘Setmana Santa de Reus’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’exposició Setmana Santa de Reus, 75 anys d’Agrupació, organitzada en el marc del 75è aniversari de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, ha tancat aquest cap de setmana després de quatre setmanes d’activitat al Centre Comercial El Pallol. La mostra ha rebut gairebé 3.000 visites, una xifra que certifica l’interès ciutadà per aquesta tradició tan arrelada a la ciutat.

La mostra ha estat un recorregut històric i emotiu per la Setmana Santa de Reus i la trajectòria de l’Agrupació des del seu naixement l’any 1950 fins a l’actualitat. S’hi han pogut veure elements patrimonials de gran valor com imatges processionals, tovalloles del Sant Crist de la Creu, de l’Agonia i de la Sang, vestit de la Mare de Déu de la Soledat, vestuari de les confraries, la túnica del Natzarè, les dalmàtiques, guions, documents històrics, fotografies inèdites, cartells originals, fanals i altres objectes que han format part del ric imaginari de la Setmana Santa reusenca. La selecció de peces ha estat possible gràcies a la col·laboració de totes les confraries i germandats de la ciutat.

L’exposició ha estat també un punt de trobada per a veïns i visitants, i ha comptat amb la presència de diverses autoritats civils i religioses. Entre els visitants destacats hi ha Mons. Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona; el Sr. Ramon Bassas, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, representants de la Setmana Santa de Tarragona, Valls, la Selva del Camp i Riudoms, així com nombrosos reusencs i reusenques que han volgut reviure la història de la seva Setmana Santa.

Els comissaris del 75è aniversari de l’Agrupació, Anton Lluís Rull, Xavier Sirolla i Josep Domène, valoren molt positivament la iniciativa. En paraules d’Anton Lluís Rull, «aquesta exposició ha estat un homenatge a la història i a la devoció de la ciutat de Reus. Hem volgut posar en valor el llegat que ens han deixat generacions anteriors i que avui continua viu». Xavier Sirolla remarca que «s’ha treballat amb molt de rigor per oferir un discurs expositiu atractiu i emotiu alhora, amb documents, objectes i imatges que per primera vegada es mostraven al públic».

Josep Domène, per la seva banda, destaca «l’excel·lent acollida que ha tingut per part del públic, un estímul molt gran per continuar treballant per preservar i difondre aquest patrimoni tan estimat». Amb la cloenda de l’exposició, l’Agrupació tanca un dels actes del seu 75è aniversari, però el programa commemoratiu continuarà durant els pròxims mesos amb altres activitats que posaran en relleu la vitalitat de la Setmana Santa reusenca i el seu paper dins la cultura popular catalana.