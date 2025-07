Aigües de Reus engega un estudi per millorar la producció de biogàs de la depuradora

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus acaba d’adjudicar la realització d’un estudi per implantar un sistema de codigestió que permeti produir més biogàs a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de la ciutat. La depuradora de Reus, ara mateix, mitjançant biogàs i plaques fotovoltaiques, ja produeix el 60% del total de l’energia que consumeix, mentre que l’objectiu és que la planta sigui del tot autosuficient l’any 2035, com a molt tard, d’acord amb el que estableix la normativa europea.

Actualment, l’EDAR de Reus ja produeix biogàs mitjançant la digestió dels residus orgànics en forma de fangs que s’han aïllat al llarg de tot el procés de tractament i depuració de les aigües brutes. Es tracta d’un procés que no deixa de ser molt elemental, ja que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aïllat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic.

El biogàs generat s’utilitza per alimentar la planta de cogeneració (en aquest cas trigeneració) existent a l’EDAR de Reus, de la qual s’extrau calor per als processos interns de la pròpia estació depuradora, així com per a la climatització dels edificis, però també electricitat (que s’acaba comercialitzant) i fred mitjançant una màquina d’absorció (que es destina a la refrigeració del laboratori i els edificis de personal).

L’estudi ara encarregat mira de fer un pas més enllà amb l’objectiu d’incrementar aquesta producció de biogàs. La fórmula escollida, coneguda i aplicada arreu del món, passa per la codigestió, que consisteix en afegir a la pròpia digestió de fangs altres substrats d’alta càrrega i d’origen diferent, amb la qual cosa s’incrementen tant els nivells d’eficiència com de rendiment. En definitiva, l’estudi ha de valorar l’oportunitat d’incorporar nous residus procedents d’altres activitats al procés de producció del biogàs de la depuradora, i l’anàlisi de la tipologia de residus que resulti mes adient, així com la redacció dels projectes d’implantació dels equipaments necessaris per la incorporació al procés dels substrats que resultin escollits.

«Tot plegat, a més d’un benefici mediambiental, representa un important estalvi econòmic, en consonància amb els principis de l’economia circular i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS», afirma el regidor responsable, Daniel Rubio.