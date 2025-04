Més de 500 amants del motor participaran a la ruta EutichesBook-Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els propers dies 11 i 12 d’abril de 2025 tindrà lloc la setena edició de la ruta motociclista EutichesBook Reus, organitzada pel Club Esportiu Eutiches amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Salut i Esports i de firaReus Events. Amb un total de 505 inscrits, dels quals 55 són dones, s’ha assolit un any més el límit d’inscripcions disponibles per a l’esdeveniment, que té com punt de sortida i arribada a firaReus.

Oberta a la ciutadania en general, firaReus Events acollirà divendres 11 d’abril una àrea comercial amb 16 expositors per poder conèixer les últimes novetats de les dues rodes. Les verificacions administratives i tècniques de la ruta també es portaran a terme la tarda de divendres.

El recorregut transcorrerà per carreteres secundàries i amb poca circulació, que requeriran més de 12 hores de conducció per a completar-les. Hi haurà tres recorreguts diferents que els participants hauran escollit prèviament:

Extreme 700 km , sortida de dues motos cada 30 segons a partir de les 6.30h del dissabte 12 d´abril

, sortida de dues motos cada 30 segons a partir de les 6.30h del dissabte 12 d´abril Pro 500 km , sortida de dues motos cada 30 segons a partir de les 7.00h del dissabte 12 d´abril

, sortida de dues motos cada 30 segons a partir de les 7.00h del dissabte 12 d´abril Rookie 300 km, sortida de dues motos cada 30 segons a partir de les 8.00h del dissabte 12 d´abril

Eutichesbook Reus és un esdeveniment motociclista no competitiu per carreteres obertes al trànsit. L'itinerari és «sorpresa» i enguany discorrerà per les carreteres de quatre províncies: Tarragona, Terol , Castelló i Saragossa.

El participant el descobreix amb l'única ajuda d'un llibre de ruta, el roadbook. Aquest obliga a passar pels punts de control establerts. Quilòmetres, carreteres, ports de muntanya i molts revolts per a gaudir d'un entorn únic.

L’organització ha escollit un any més Reus com a punt neuràlgic de la prova pel seu gran interès cultural, comercial i gastronòmic i perquè disposa de les instal·lacions, espais i serveis que requereix un esdeveniment de les característiques de l’EutichesBook.