Santi Pàmies elabora una polsera solidària amb l’Associació Dr. Tosquelles

La joieria Santi Pàmies ha confeccionat, un any més, la seva polsera solidària de Sant Jordi. Amb la sisena edició, els diners que es recaptin es destinaran a l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, que treballa en la integració, la inclusió i la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Laia Pàmies, de Santi Pàmies Joiers, explica que cada peça, que s’ha dissenyat exclusivament per a l’ocasió —està disponible en diferents colors, amb la gamma corporativa de l’entitat beneficiària, i incorpora una plaqueta de nacre amb el logo i el nom d’aquesta—, serà única, en estar elaborada amb materials naturals. La polsera es pot adquirir, per 28 euros, a la joieria o a la paradeta de Sant Jordi que l’associació muntarà a la plaça del Castell.

La directora de l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, Carolina Navarrete, expressa que, en tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, «totes les col·laboracions i aportacions són molt importants per poder dur a terme les activitats i serveis que oferim». «Aquestes contribucions —com és el cas de la polsera solidària— fan possible poder tirar endavant i prestar més serveis i de millor qualitat a totes les persones amb problemes de salut mental que necessiten la nostra ajuda», va afegir en la presentació de la campanya.

El president de l’associació, Jordi Garcia, va mencionar que, en l’actualitat, se sustenten en un 80% amb subvencions públiques, així que qualsevol ajuda externa permet diversificar les fonts de finançament i «que persones que no tenen recursos puguin participar en accions com les sortides Respir —escapades de cap de setmana—». «Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies», va assenyalar Navarrete.

La directora de l’associació va subratllar que, a més, aquestes campanyes solidàries «ajuden a donar visibilitat als problemes de salut mental, a sensibilitzar la població i lluitar i trencar l’estigma social que pateixen». Navarrete va comentar que «cada vegada hi ha un increment de problemes de salut mental» i que «1 de cada 4 patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida». «Per tant, és molt important conscienciar, treballar, normalitzar i visibilitzar els problemes de salut mental a tota la ciutadania», va concloure.

En paral·lel, l’Associació Salut Mental Dr. Tosquelles està en procés de transformació per esdevenir una fundació. Garcia recorda que són una entitat «d’utilitat pública» i que efectuar un donatiu dona dret a demanar una deducció de l’import de la renda. A més, «pròximament» obriran un tercer club social, a Reus, tal com va detallar Navarrete.