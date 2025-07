El Govern impulsa la construcció d’un carril bici per connectar Reus, la Selva del Camp i Alcover

La Generalitat de Catalunya continua treballant perquè no només la mobilitat dintre de les ciutats sigui més sostenible, sinó que també ho siguin els desplaçaments entre els nuclis poblats. El Departament de Territori i Transició Ecològica té la voluntat de construir un carril bici que connecti Reus, la Selva del Camp i Alcover a través de les carreteres C-14 i C-14z, així com un petit tram de la C-240a. La via pedalable tindrà una longitud d’uns 10,7 quilòmetres i costarà uns 2 milions d’euros. Els municipis que enllaçarà ja l’esperen amb els braços oberts.

L’empresa pública Infraestructures.cat ha adjudicat recentment a la societat limitada Forest Gestión Integral de Ingeniería, per un import de 97.187,20 euros (IVA inclòs), el contracte per a redactar el projecte constructiu per al condicionament de les vies de servei de la C-14 i la C-14z, de forma que garanteixin «el trànsit segur de ciclistes en l’eix Reus-Alcover».

Les obres arrencaran al punt quilomètric (PK) 10+350 de la C-14, al terme municipal de Reus, i transcorreran pels camins laterals fins a connectar amb la carretera C-14z, ja a la Selva del Camp. Restarà estudiar i determinar «el millor recorregut entre aquests dos punts».

Així mateix, s’estudiarà una possible redistribució de la secció transversal de la carretera C-14z per encaixar un espai destinat a ciclistes des del PK 15+600 fins a la seva intersecció amb la C-240a, a Alcover. L’últim tram de la via ciclista anirà a través de la C-240a fins a l’avinguda de Reus, a l’esmentat municipi de l’Alt Camp. El projecte també contemplarà la millora de les cruïlles entre les carreteres C-14z i TV-7046 i entre la C-14z i l’avinguda de les Flors.

Els municipis de cada un dels extrems de la via esperen amb delit que el projecte esdevingui una realitat. «Des d’Alcover no estaríem només contents, sinó molt satisfets que es pogués executar una actuació d’aquestes característiques», expressa el seu alcalde, Robert Figueras.

El batlle destaca que permetria «estar units més sosteniblement» i que, a més, els carrils bici «ajuden a poder realitzar esport de manera segura en aquest eix Reus-la Selva del Camp-Alcover», cosa que facilitaria «que molta gent que va a treballar a Reus potser aniria amb bicicleta». «Si aquest projecte veu la llum, estarem molt contents», afegeix.

Per la seva banda, el regidor de Via Pública de Reus, Daniel Marcos, subratlla que «la connexió de Reus amb els municipis veïns ha de contribuir a impulsar un canvi en el model de mobilitat, apostar per una mobilitat sostenible i més saludable, i incrementar l’ús de la bicicleta, tot convertint-la en una de les principals alternatives a l’ús del vehicle privat motoritzat». «Per aconseguir aquests objectius, cal desplegar les infraestructures que ho permetin», conclou l’edil.

En aquesta línia, Figueras assenyala que seria «boníssim» tenir «aquesta sort d’estar units amb aquesta segona àrea metropolitana» i recorda que Alcover serà «una de les portes d’entrada del Parc Natural de les Muntanyes de Prades». «La unió d’aquests tres municipis és un avantatge per a tothom, tant per a qui vingui a Alcover com qui vagi cap a Reus», tanca.