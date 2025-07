Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El festival Reggus, una de les «grans cites» de la música reggae a Catalunya, tindrà com a plat fort l’actuació de Mad Professor, Roberto Sánchez i Ranking Joe a la Sala Lo Submarino de Reus, en un concert de pagament. Enguany, la 32a edició del certamen programa una «àmplia» oferta de concerts, activitats familiars i propostes culturals, que s'estendrà des d’aquest abril fins a l'octubre.

Entre les novetats destacades hi ha el Reggus de Primavera, que se celebrarà a la Torre d’En Guiu del Catllar el 17 de maig. El cartell inclou noms destacats com Cookah P, Drop Collective, HighPaw (Galícia), Paula Bu, Emma Yuz, i l'estrena amb banda del nou disc de Rowsi.

Els organitzadors assenyalen que es tracta d’una edició «especial» perquè el festival es repartirà en diverses activitats durant l'any. El Reggus arrencarà el 26 d'abril amb una jornada de vermut, música i activitats familiars a la plaça del Teatre de Reus, que servirà per presentar el cartell d’aquest 2025.

Pel que fa al Reggus de Primavera, hi actuaran The Prioratians. El 28 de juny, tocaran Drop Collective, Rowsi, Mass IsLike i Kalahari Sound System en la Nit de Marxa a La Palma. El Petit Reggus tornarà amb activitats familiars per a petits i grans el 21 de setembre.