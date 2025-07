Reus busca les persones nascudes l’any 1935 per retre’ls homenatge

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Relacions Ciutadanes, fa una crida pública a les persones nascudes l’any 1935 i empadronades a la ciutat per participar en un acte d’homenatge que tindrà lloc pròximament a la Llotja de Reus. Aquesta commemoració donarà el tret de sortida al programa d’activitats que se celebrarà entre el 19 de maig i l'1 de juny, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.

Amb aquest acte, el consistori vol posar en valor la trajectòria vital de les persones grans i reconèixer la seva contribució a la societat, especialment en l’àmbit de la transmissió de coneixements, valors i experiències de vida.

En total, s’han identificat 317 persones nascudes l’any 1935 i actualment empadronades a la ciutat. L’Ajuntament fa una crida a totes elles perquè es posin en contacte amb la Regidoria de Relacions Ciutadanes per confirmar la seva assistència a l’acte.

La trobada comptarà amb una taula rodona amb la participació de dues persones longeves que, a partir de la seva trajectòria professional, compartiran reflexions sobre la importància d’uns hàbits de vida saludables —com l’esport, l’alimentació, el coneixement, les relacions socials, el lleure i la cultura— per a un envelliment actiu i de qualitat. També hi haurà parlaments institucionals de representants del Govern de la Generalitat i del Govern Local, i l’acte estarà conduït per una periodista. La commemoració clourà amb una actuació de corals infantils i un petit refrigeri.

Per a més informació i confirmació d’assistència, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria de Relacions Ciutadanes a través dels telèfons de contacte de la Regidoria i Gent Gran: 977 010 129 i 695 651 633.