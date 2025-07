La dolça història de set generacions de pastissers

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

L'any 1814 Josep Padreny Güell, mestre confiter nascut a Sarral, marxa a Tarragona i obre una petita botiga de dolços a prop de la Catedral. Un any més tard traslladarà la seva activitat a Reus, posant en marxa un negoci que passarà de generació en generació fent història a la ciutat.

Aquest és el punt de partida del llibre Temps de dolços. Casa Padreny, des de 1815, que es presentarà aquest mateix dimarts al Centre de Lectura de Reus. L’acte tindrà com a protagonistes les quatre autores del llibre: les escriptores Carme Puyol i Lena Paüls, la il·lustradora Teresa Llorach i la pastissera Glòria Vicheto Capdevila, representant de l’actual generació de la confiteria.

El llibre recull la història del negoci a través de les set generacions de la família que l’han comandat, i té una segona part on els protagonistes són els dolços de la casa, delicadament il·lustrats per la Teresa. Allà, els llaminers hi trobaran alguns dels pastissos bandera de l’establiment, com la Coca amb cireres, el Pastís de Maig, els Bolados o el Pastís de cinc textures d’avellana.

Tot plegat, servit de la mà de les quatre autores, que en aquesta feina que elles mateixes qualifiquen de «dolç treball» s’han repartit joc apostant pels camps que cadascuna domina. La Carme és qui signa el relat històric i la responsable de buscar, amb la Glòria, tota la documentació gràfica i escrita.

En aquesta recerca, explica, han aparegut petits tresors com el que d’entrada els va semblar una llibreta de receptes, però que va resultar ser un llibre d’actes del Comitè de treballadors, on es detallava la col·lectivització del negoci durant la Guerra Civil.

«Hi havia dos socis i un va marxar, així que l’altre, que era Ramon Capdevila Marca, besavi de la Glòria, va decidir quedar-se i, amb el seu fill, organitzar-se per continuar fent funcionar la confiteria, gestionant-la mitjançant el comitè dels mateixos treballadors».

En l’aparat de receptes, la Glòria ha fet la tria de dolços i la revelació dels ingredients amb què són elaborats tot i que, com a bona pastissera, se n’ha reservat el procediment. Cada delícia de la Padreny es presenta il·lustrat per diversos dibuixos de Teresa Llorach, i acompanyat d’unes tankes que signa la Lena Paüls.

«La tanka és un haiku ampliat amb dos versos més, i amb elles recullo les experiències sensorials dels dolços», explica la Lena. A més, el llibre inclou propostes de maridatge i fins i tot una petita banda sonora per a la degustació de cada dolç. Temps de dolços es presentarà aquest dimarts a les 19 h al Centre de Lectura de Reus.