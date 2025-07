Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Cal Massó serà, una vegada més, l’epicentre del cicle d’art contemporani Paradigmes, que enguany arriba a la quarta edició amb les dissidències com a temàtica central. Des de l’abril fins al desembre, cinc creadors del territori interpretaran aquesta qüestió des del seu punt de vista i des de la disciplina artística en la qual es desenvolupen. Totes les accions del cicle són gratuïtes i obertes a la ciutadania.

Paradigmes començarà amb tres accions artístiques que conformen el tríptic Mata el monstre, a càrrec de Clytemnestra & Assoc. La primera d’elles serà Les 4 respostes i l’abocador i es durà a terme el 10, 11 i 12 d’abril de 19:00 a 22:30 h. Es tracta d’una instal·lació performativa que vol propiciar l’expressió anònima del que inquieta o pertorba. Durant tres estadis es proposa assumir allò monstruós en un mateix fins a la purga final damunt la pell de l’home abocador. Cada 10' una persona accedirà a l'espai individualment per gaudir de l'experiència. Cal inscriure-s’hi prèviament a través del web inscripcions.reus.cat i triar l’hora concreta d’entr ada.

El 8, 9 i 10 de maig, a les 19:00 h, tindrà lloc Les ombres i la mutació, una conferència performativa en què l’artista i el seu avatar ens aproparan als símptomes i als diferents estadis del procés de mutació a monstre. L’acció que tancarà el tríptic Mata el monstre serà Els testimonis i la cadira buida, el 5, 6 i 7 de juny, un espai obert per abocar tot allò que inquieta o pertorba en altres. Una experiència col·lectiva que indagarà sobre els atributs de la monstruositat dins el quotidià. L’artista convida el públic a compartir l’experiència en viu o, en cas de voler restar a l’anonimat, es pot enviar el testimoni per escrit, nota de veu o vídeo a mataelmonstre@outlook.com abans del 12 de maig.

El cicle Paradigmes continuarà després de l’estiu amb una nova acció el 18, 19 i 20 de setembre, a càrrec dels reusencs Pau Serramià i Blanca San Miguel, que combinaran l’escultura i la dansa.

El 9, 10 i 11 d’octubre serà el torn de l’artista d’Amposta Ortésia Cabrera, que utilitza l’art com a eina per ordenar desigualtats des de la voluntat de sublimar-ne bellesa. La seva obra inclou pintures textos i relacions des d’un cos que defineix com a set voltes rebel (dona, trans, rural, catalana, de classe treballadora, neurodivergent, supervivent d’abusos sexuals en l’infància).

La reusenca Núria Subietas continuarà el 13, 14 i 15 de novembre. Subietas va cursar disseny de moda, tall i confecció, especialitzant-se en moda infantil. L'any 1999 va obrir la seva primera botiga a Reus amb una marca pròpia de moda ètica i sostenible, poc temps després va crear una marca d'alta costura d'abast internacional que portava el seu nom. Ha dissenyat vestuari per a teatre i marionetes, també per a escultures. Per a ella l'art i la moda sempre han anat agafats de la mà i, en l'actualitat, està experimentant amb l'art i les seves múltiples formes, barrejant el tèxtil amb altres disciplines artístiques que també l'apassionen com la fotografia, gravat i ceràmica. A través de les seves manifestacions artístiques busca transmetre un missatge de consciència i canvi.

Sònia Toneu serà l’encarregada de cloure el cicle Paradigmes el 18, 19 i 20 de desembre. Toneu actualment viu i treballa a Aiguaviva, el Montmell. La seva investigació artística se centra en l'abstracció, a través de la pintura, la instal·lació i els mitjans digitals, com a forma de transmetre percepcions sensorials de la seva pròpia realitat.

Des dels inicis de la seva pràctica artística ha fusionat mitjans tradicionals i digitals de manera natural. És una apassionada de la riquesa visual i dels contrastos que poden aportar l’entrecreuament dels processos pictòrics, gràfics i digitals.