Reus es bolca per sensibilitzar sobre el càncer i promoure una vida activa i saludable

Res més creuar l'estació d'autobusos i començar a perfilar el parc de Mas Iglesias, una riuada de persones apareixia a ulls de qui havia sortit a donar un tomb un diumenge al matí. El torrent s'aturava a la plaça de Ramon Amigó.

Amb el Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) com a testimoni, centenars de persones van participar en la caminada popular de primavera, destinada a sensibilitzar sobre el càncer. Amb la lectura del manifest, es va promoure «la importància de portar una vida activa a totes les edats». El decàleg compartit va incloure consells com «incorporar un estil de vida més actiu i saludable a partir de la responsabilitat social i individual» o «substituir el temps assegut amb activitats físiques lleus, com estar dempeus o moure's».

L'alcaldessa, Sandra Guaita, va ser l'encarregada de fer sonar la botzina que marcava l'inici del recorregut de 12 quilòmetres i que acabava a la Pineda.